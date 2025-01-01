DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasPixelGet 

PixelGet

Devuelve el color del punto correspondiente a las coordenadas especificadas.

uint  PixelGet(
   const int  x,     // coordenada X
   const int  y      // coordenada Y
   );

Parámetros

x

[in]  Coordenada X del punto.

y

[in]  Coordenada Y del punto.

Valor devuelto

Color del punto en formato ARGB.