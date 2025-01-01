DocumentaciónSecciones
DrawScaleTop

Método virtual para el redibujado de la escala superior de valores.                                              

 virtual int  DrawScaleTop(
   const bool  draw,  // bandera 
   )

Parámetros

draw

[in] bandera que indica si hay que redibujar la escala. 

Valor devuelto

Altura de la escala de valores.