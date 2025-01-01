- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
Attach
Obtiene del objeto OBJ_BITMAP_LABEL un recurso gráfico y lo conecta a un ejemplar de la clase CCanvas.
|
bool Attach(
Crea un recurso gráfico para el objeto OBJ_BITMAP_LABEL y lo conecta a un ejemplar de la clase CCanvas.
|
bool Attach(
Parámetros
chart_id
[out] Identificador del gráfico.
objname
[in] Denominación (nombre) del objeto gráfico.
width
[in] Anchura de la imagen en el recurso.
height
[in] Altura de la imagen en el recurso.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Método de procesamiento del canal alfa. Por defecto, el canal alfa se ignora.
Valor devuelto
true — en el caso de éxito, false - si no se ha logrado conectar el objeto.