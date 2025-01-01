DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCChartCanvasColorBackground 

ColorBackground (método Get)

Devuelve el color del fondo.

 uint  ColorBackground()

Valor devuelto

Color del fondo.

ColorBackground (método Set)

Establece el color del fondo trasero.                                          

 void  ColorBackground(
   const uint  value,  // color del fondo 
   )

Parámetros

value

[in]  Color del fondo.