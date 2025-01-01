MaxDescrLen (método Get)

Retorna la longitud máxima de los descriptores.

uint MaxDescrLen()

Valor devuelto

Valor de la longitud máxima de los descriptores.

MaxDescrLen (método Set)

Establece la longitud máxima de los descriptores.

void MaxDescrLen(

const uint value,

)

Parámetros

value

[in] Valor de la longitud máxima de los descriptores.