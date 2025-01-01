DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCChartCanvasMaxDescrLen 

MaxDescrLen (método Get)

Retorna la longitud máxima de los descriptores.

 uint  MaxDescrLen()

Valor devuelto

Valor de la longitud máxima de los descriptores.

MaxDescrLen (método Set)

Establece la longitud máxima de los descriptores.                          

 void  MaxDescrLen(
   const uint  value,  // longitud máxima
   )

Parámetros

value

[in] Valor de la longitud máxima de los descriptores.