Gráfico personalizado

En este apartado se presentan los instrumentos para trabajar con los gráficos personalizados.

Su uso simplifica significativamente la construcción de los gráficos personalizados, las figuras y los datos visuales.

Se han desarrollado aparte clases para la creación de objetos gráficos y primitivas para dibujar diferentes tipos de diagramas y curvas. Se han implementado diferentes posibilidades de representación de objetos: cambio del estilo y el color de las líneas, coloreado, trabajo con los datos en el gráfico, etcétera.