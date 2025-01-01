DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizados 

Gráfico personalizado

En este apartado se presentan los instrumentos para trabajar con los gráficos personalizados.

Su uso simplifica significativamente la construcción de los gráficos personalizados, las figuras y los datos visuales.

Se han desarrollado aparte clases para la creación de objetos gráficos y primitivas para dibujar diferentes tipos de diagramas y curvas. Se han implementado diferentes posibilidades de representación de objetos: cambio del estilo y el color de las líneas, coloreado, trabajo con los datos en el gráfico, etcétera.

Clase

Descripción

CCanvas

Clases para la creación simplificada de figuras personalizadas

CChartCanvas

Clase básica para implementar las clases destinadas al dibujado de gráficos y sus elementos

CHistogramChart

Clase para construir histogramas con columnas

CLineChart

Clase para dibujar curvas

CPieChart

Clase para construir diagramas circulares

 