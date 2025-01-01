Gráfico personalizado
En este apartado se presentan los instrumentos para trabajar con los gráficos personalizados.
Su uso simplifica significativamente la construcción de los gráficos personalizados, las figuras y los datos visuales.
Se han desarrollado aparte clases para la creación de objetos gráficos y primitivas para dibujar diferentes tipos de diagramas y curvas. Se han implementado diferentes posibilidades de representación de objetos: cambio del estilo y el color de las líneas, coloreado, trabajo con los datos en el gráfico, etcétera.
|
Clase
|
Descripción
|
Clases para la creación simplificada de figuras personalizadas
|
Clase básica para implementar las clases destinadas al dibujado de gráficos y sus elementos
|
Clase para construir histogramas con columnas
|
Clase para dibujar curvas
|
Clase para construir diagramas circulares