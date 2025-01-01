DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasTriangleWu 

TriangleWu

Dibuja un triángulo utilizando un algoritmo antialiasing Wu.

void  TriangleWu(
   const int   x1,                 // coordenada X
   const int   y1,                 // coordenada Y
   const int   x2,                 // coordenada X
   const int   y2,                 // coordenada Y
   const int   x3,                 // coordenada X
   const int   y3,                 // coordenada Y
   const uint  clr,                // color
   const uint  style=UINT_MAX      // estilo de línea
   );

Parámetros

x1

[in]  Coordenada X del primer vértice del triángulo.

y1

[in]  Coordenada Y del primer vértice del triángulo.

x2

[in]  Coordenada X del segundo vértice del triángulo.

y2

[in]  Coordenada Y del segundo vértice del triángulo.

x3

[in]  Coordenada X del tercer vértice del triángulo.

y3

[in]  Coordenada Y del tercer vértice del triángulo.

clr

[in]  Color en formato ARGB.

style=UINT_MAX

[in]  El estilo de línea se corresponde con alguno de los valores de ENUM_LINE_STYLE, o bien con un valor personalizado.