DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvas 

CCanvas

La clase CCanvas es la clase para la creación simplificada de dibujos personalizados.

Descripción

La clase CCanvas posibilita la creación de un recurso gráfico (vinculado o no vinculado a un objeto del gráfico) y el dibujado de primitivos gráficos.

Declaración

   class CCanvas

Encabezamiento

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Jerarquía de herencia

  CCanvas

Descendientes directos

CChartCanvas, CFlameCanvas

Método de clase por grupos

Creación

 

Attach

Vincula el objeto OBJ_BITMAP_LABEL al ejemplar de la clase CCanvas

Create

Crea un recurso gráfico no vinculado a un objeto del gráifico

CreateBitmap

Crea un recurso gráfico vinculado a un objeto del gráfico

CreateBitmapLabel

Crea un recurso gráfico vinculado a un objeto del gráfico

Destroy

Elimina un recurso gráfico

Propiedades

 

ChartObjectName

Obtiene el nombre del objeto vinculado del gráfico

ResourceName

Obtiene el nombre del recurso gráfico

Width

Obtiene la anchura del recurso gráfico

Height

Obtiene la altura del recurso gráfico

LineStyleSet

Establece el estilo de la línea

Actualización del objeto en la pantalla

 

Update

Representa los cambios en la pantalla

Resize

Cambia las dimensiones del recurso gráfico

Borrado/coloreado

 

Erase

Borra o colorea con el color indicado

Acceso a los datos

 

PixelGet

Obtiene el color del punto con las coordenadas indicadas

PixelSet

Establece el color del punto con las coordenadas indicadas

Dibujado de primitivos

 

LineVertical

Dibuja una línea vertical

LineHorizontal

Dibuja una línea horizontal

Line

Dibuja una línea aleatoria

Polyline

Dibuja una línea quebrada

Polygon

Dibuja un polígono

Rectangle

Dibuja un rectángulo

Circle

Dibuja una circunferencia

Triangle

Dibuja un triángulo

Ellipse

Dibuja una elipse

Arc

Dibuja un arco de elipse

Pie

Dibuja un sector de la elipse

Dibujado de primitivos coloreados

 

FillRectangle

Dibuja un rectángulo coloreado

FillCircle

Dibuja un círculo coloreado

FillTriangle

Dibuja un triángulo coloreado

FillPolygon

Dibuja un polígono coloreado

FillEllipse

Dibuja una elipse coloreada

Fill

Colorea un zona

Dibujado de primitivos con uso de suavizado

 

PixelSetAA

Dibuja un punto

LineAA

Dibuja una línea

PolylineAA

Dibuja una línea quebrada

PolygonAA

Dibuja un polígono

TriangleAA

Dibuja un triángulo

CircleAA

Dibuja una circunferencia

EllipseAA

Dibuja una elipse

LineWu

Dibuja una línea

PolylineWu

Dibuja una línea quebrada

PolygonWu

Dibuja un polígono

TriangleWu

Dibuja un triángulo

CircleWu

Dibuja una circunferencia

EllipseWu

Dibuja una elipse

LineThick

Dibuja un segmento de una línea aleatoria con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado

LineThickVertical

Dibuja un segmento vertical de una línea aleatoria con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado

LineThickHorizontal

Dibuja un segmento horizontal de una línea aleatoria con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado

PolygonSmooth

Dibuja un polígono con un grosor establecido usando dos algoritmos de suavizado

PolygonThick

Dibuja un polígono con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado

PolylineSmooth

Dibuja una línea quebrada con un grosor establecido usando dos algoritmos de suavizado

PolylineThick

Dibuja una línea quebrada con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado

Texto

 

FontSet

Establece los parámetros de la fuente

FontNameSet

Establece el nombre de la fuente

FontSizeSet

Establece el tamaño de la fuente

FontFlagsSet

Establece las banderas de la fuente

FontAngleSet

Establece el ángulo de inclinación de la fuente

FontGet

Obtiene los parámetros de la fuente

FontNameGet

Obtiene el nombre de la fuente

FontSizeGet

Obtiene el tamaño de la fuente

FontFlagsGet

Obtiene las banderas de la fuente

FontAngleGet

Obtiene el ángulo de inclinación de la fuente

TextOut

Muestra el texto

TextWidth

Obtiene la anchura del texto

TextHeight

Obtiene la altura del texto

TextSize

Obtiene las dimensiones del texto

Transparencia

 

TransparentLevelSet

Establece el nivel de transpariencia

Entrada/salida

 

LoadFromFile

Lee la imagen de un archivo BMP