- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
CCanvas
La clase CCanvas es la clase para la creación simplificada de dibujos personalizados.
Descripción
La clase CCanvas posibilita la creación de un recurso gráfico (vinculado o no vinculado a un objeto del gráfico) y el dibujado de primitivos gráficos.
Declaración
|
class CCanvas
Encabezamiento
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CCanvas
Descendientes directos
CChartCanvas, CFlameCanvas
Método de clase por grupos
|
Creación
|
|
Vincula el objeto OBJ_BITMAP_LABEL al ejemplar de la clase CCanvas
|
Crea un recurso gráfico no vinculado a un objeto del gráifico
|
Crea un recurso gráfico vinculado a un objeto del gráfico
|
Crea un recurso gráfico vinculado a un objeto del gráfico
|
Elimina un recurso gráfico
|
Propiedades
|
|
Obtiene el nombre del objeto vinculado del gráfico
|
Obtiene el nombre del recurso gráfico
|
Obtiene la anchura del recurso gráfico
|
Obtiene la altura del recurso gráfico
|
Establece el estilo de la línea
|
Actualización del objeto en la pantalla
|
|
Representa los cambios en la pantalla
|
Cambia las dimensiones del recurso gráfico
|
Borrado/coloreado
|
|
Borra o colorea con el color indicado
|
Acceso a los datos
|
|
Obtiene el color del punto con las coordenadas indicadas
|
Establece el color del punto con las coordenadas indicadas
|
Dibujado de primitivos
|
|
Dibuja una línea vertical
|
Dibuja una línea horizontal
|
Dibuja una línea aleatoria
|
Dibuja una línea quebrada
|
Dibuja un polígono
|
Dibuja un rectángulo
|
Dibuja una circunferencia
|
Dibuja un triángulo
|
Dibuja una elipse
|
Dibuja un arco de elipse
|
Dibuja un sector de la elipse
|
Dibujado de primitivos coloreados
|
|
Dibuja un rectángulo coloreado
|
Dibuja un círculo coloreado
|
Dibuja un triángulo coloreado
|
Dibuja un polígono coloreado
|
Dibuja una elipse coloreada
|
Colorea un zona
|
Dibujado de primitivos con uso de suavizado
|
|
Dibuja un punto
|
Dibuja una línea
|
Dibuja una línea quebrada
|
Dibuja un polígono
|
Dibuja un triángulo
|
Dibuja una circunferencia
|
Dibuja una elipse
|
Dibuja una línea
|
Dibuja una línea quebrada
|
Dibuja un polígono
|
Dibuja un triángulo
|
Dibuja una circunferencia
|
Dibuja una elipse
|
Dibuja un segmento de una línea aleatoria con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado
|
Dibuja un segmento vertical de una línea aleatoria con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado
|
Dibuja un segmento horizontal de una línea aleatoria con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado
|
Dibuja un polígono con un grosor establecido usando dos algoritmos de suavizado
|
Dibuja un polígono con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado
|
Dibuja una línea quebrada con un grosor establecido usando dos algoritmos de suavizado
|
Dibuja una línea quebrada con un grosor establecido usando un algoritmo de suavizado
|
Texto
|
|
Establece los parámetros de la fuente
|
Establece el nombre de la fuente
|
Establece el tamaño de la fuente
|
Establece las banderas de la fuente
|
Establece el ángulo de inclinación de la fuente
|
Obtiene los parámetros de la fuente
|
Obtiene el nombre de la fuente
|
Obtiene el tamaño de la fuente
|
Obtiene las banderas de la fuente
|
Obtiene el ángulo de inclinación de la fuente
|
Muestra el texto
|
Obtiene la anchura del texto
|
Obtiene la altura del texto
|
Obtiene las dimensiones del texto
|
Transparencia
|
|
Establece el nivel de transpariencia
|
Entrada/salida
|
|
Lee la imagen de un archivo BMP