CCanvas

La clase CCanvas es la clase para la creación simplificada de dibujos personalizados.

Descripción

La clase CCanvas posibilita la creación de un recurso gráfico (vinculado o no vinculado a un objeto del gráfico) y el dibujado de primitivos gráficos.

Declaración

class CCanvas

Encabezamiento

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Jerarquía de herencia CCanvas Descendientes directos CChartCanvas, CFlameCanvas

Método de clase por grupos