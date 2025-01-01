DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasLineStyleSet 

LineStyleSet

Establece el estilo de línea.

void  LineStyleSet(
   const uint  style      // estilo
   );

Parámetros

style

[in]  Estilo de línea.

Nota

El parámetro de entrada se corresponde con cualquiera de los valores de la enumeración ENUM_LINE_STYLE. También se puede crear un estilo de línea personalizado.