DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCChartCanvasAccumulative 

Accumulative

Establece la bandera de acumulación de valores para la serie.                                           

 void  Accumulative(
   const bool  flag=true,  // valor de la bandera
   )

Parámetros

flag=true

[in] Valor de la bandera:

  • true – el valor actual de la serie se sustituye con la suma de todos los anteriores.
  • false – mod estándar de dibujado de la serie. 