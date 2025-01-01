DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCChartCanvasDescriptorUpdate 

DescriptorUpdate

Actualiza el valor del descriptor de la serie (según la posición indicada).

 bool  DescriptorUpdate(
   const uint    pos,    // índice
   const string  descr,  // valor
   )

Parámetros

pos

[in] El índice de la serie supone el número ordinal de su adición, comenzando a partir del 0.

descr

[in] Valor del descriptor.

Valor devuelto

true en caso de éxito, de lo contrario, false.