Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCChartCanvasShowFlags 

ShowFlags (método Get)

Retorna la bandera de visibilidad de los elementos del gráfico.

 bool  ShowFlags()

Valor devuelto

Valor de la bandera de visibilidad de los elementos del gráfico.

ShowFlags (método Set)

Establece la bandera de visibilidad de los elementos del gráfico.                                  

 void  ShowFlags(
   const uint  flags,  // bandera
   )

Parameters

flags

[in] Valor de la bandera de visibilidad de los elementos del gráfico.