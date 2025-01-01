ShowFlags (método Get)

Retorna la bandera de visibilidad de los elementos del gráfico.

bool ShowFlags()

Valor devuelto

Valor de la bandera de visibilidad de los elementos del gráfico.

ShowFlags (método Set)

Establece la bandera de visibilidad de los elementos del gráfico.

void ShowFlags(

const uint flags,

)

Parameters

flags

[in] Valor de la bandera de visibilidad de los elementos del gráfico.