TextWidth

Devuelve la anchura del texto.

int  TextWidth(
   const string  text      // texto
   );

Parámetros

text

[in]  Texto a medir.

Valor devuelto

altura del texto en píxeles

Nota

Para medir el texto se utiliza la fuente actual.