IsShowScaleTop

Retorna la bandera de visibilidad de la escala de valores de arriba.

 bool  IsShowScaleTop()

Valor devuelto

true si la escala de valores es visible, de lo contrario, false.