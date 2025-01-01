- Attach
CreateBitmapLabel
Crea un recurso gráfico enlazado a un objeto gráfico.
1. Crea un recurso gráfico en la ventana principal del gráfico actual.
|
bool CreateBitmapLabel(
2. Crea un recurso gráfico utilizando un ID de gráfico y un número de subventana.
|
bool CreateBitmapLabel(
Parámetros
chart_id
[in] ID de gráfico para crear un objeto.
subwin
[in] Número de subventana de gráfico para crear un objeto.
name
[in] Nombre del objeto gráfico y nombre base del recurso gráfico.
x
[in] Coordenada X del punto de anclaje del objeto gráfico.
y
[in] Coordenada Y del punto de anclaje del objeto gráfico.
width
[in] Anchura del recurso gráfico (a lo largo del eje X) en píxeles.
height
[in] Altura del recurso gráfico (a lo largo del eje Y) en píxeles.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Método de procesamiento del color. Consultar la descripción de la función ResourceCreate() para más información acerca de los métodos de procesamiento del color.
Valor devuelto
true - si se ejecuta correctamente, en caso contrario - false
Nota
Si se utiliza la primera versión de la función, el objeto se crea en la ventana principal del gráfico actual.
El tamaño del objeto coincide con el tamaño del recurso gráfico.