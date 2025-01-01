DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasPolylineSmooth 

PolylineSmooth

Dibuja una línea quebrada con el grosor establecido usando dos algoritmos de suavizado de forma secuencial. En primer lugar, usando como base las curvas de Bezier, se suavizan segmentos aparte de la línea. A continuación, para aumentar la calidad de dibujado se aplica un algoritmo bitmap a la línea quebrada construida a partir de estos segmentos.

void  PolylineSmooth(
   const int&       x[],                         // matriz de coordenadas X de los puntos de la línea quebrada
   const int&       y[],                         // matriz de coordenadas Y de los puntos de la línea quebrada
   const uint       clr,                         // color 
   const int        size,                        // grosor de la línea
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,           // estilo de la línea
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,    // estilo de los extremos de la línea
   double           tension=0.5,                 // valor del parámetro de suavizado
   double           step=10                      // salto de aproximación
   )

Parámetros

&x[]

[in]  Matriz de coordenadas X de los puntos de la línea quebrada.

&y[]

[in]  Matriz de coordenadas Y de los puntos de la línea quebrada.

clr

[in]  Color en formato ARGB.

size

[in]  Grosor de la línea.

style=STYLE_SOLID

[in]  El estilo de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_STYLE o un valor personalizado.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  El estilo de los extremos de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in]  Valor del parámetro de suavizado.

step=10

[in]   Salto de aproximación.

 