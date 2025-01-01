- Attach
PolylineSmooth
Dibuja una línea quebrada con el grosor establecido usando dos algoritmos de suavizado de forma secuencial. En primer lugar, usando como base las curvas de Bezier, se suavizan segmentos aparte de la línea. A continuación, para aumentar la calidad de dibujado se aplica un algoritmo bitmap a la línea quebrada construida a partir de estos segmentos.
|
void PolylineSmooth(
Parámetros
&x[]
[in] Matriz de coordenadas X de los puntos de la línea quebrada.
&y[]
[in] Matriz de coordenadas Y de los puntos de la línea quebrada.
clr
[in] Color en formato ARGB.
size
[in] Grosor de la línea.
style=STYLE_SOLID
[in] El estilo de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_STYLE o un valor personalizado.
end_style=LINE_END_ROUND
[in] El estilo de los extremos de la línea es uno de los valores de la enumeración ENUM_LINE_END.
tension=0.5
[in] Valor del parámetro de suavizado.
step=10
[in] Salto de aproximación.