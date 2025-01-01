DocumentaciónSecciones
CreateBitmap

Crea un recurso gráfico enlazado a un objeto gráfico.

1. Crea un recurso gráfico en la ventana principal del gráfico actual.

bool  CreateBitmap(
   const string       name,                                 // nombre
   const datetime     time,                                 // hora
   const double       price,                                // precio
   const int          width,                                // anchura
   const int          height,                               // altura
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // formato
   );

2. Crea un recurso gráfico utilizando un ID de gráfico y un número de subventana.

bool  CreateBitmap(
   const long         chart_id,                             // ID de gráfico
   const int          subwin,                               // número de subventana
   const string       name,                                 // nombre
   const datetime     time,                                 // hora
   const double       price,                                // precio
   const int          width,                                // anchura
   const int          height,                               // altura
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // formato
   );

Parámetros

chart_id

[in]  ID de gráfico para crear un objeto.

subwin

[in]  Número de subventana de gráfico para crear un objeto.

name

[in]  Nombre del objeto gráfico y nombre base del recurso gráfico.

time

[in]  Coordenada temporal del punto de anclaje del objeto gráfico.

price

[in]  Coordenada del precio del punto de anclaje del objeto gráfico.

width

[in]  Anchura del recurso gráfico (a lo largo del eje X) en píxeles.

height

[in]  Altura del recurso gráfico (a lo largo del eje Y) en píxeles.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Método de procesamiento del color. Consultar la descripción de la función ResourceCreate() para más información acerca de los métodos de procesamiento del color.

Valor devuelto

true - si se ejecuta correctamente, en caso contrario - false

Nota

Si se utiliza la primera versión de la función, el objeto se crea en la ventana principal del gráfico actual.

El tamaño del objeto coincide con el tamaño del recurso gráfico.