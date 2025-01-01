DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCCanvasFontAngleSet 

FontAngleSet

Establece el ángulo de inclinación de la fuente.

bool  FontAngleSet(
   uint  angle      // ángulo
   );

Parámetros

angle

[in]  Ángulo de inclinación de la fuente en décimas de grado.

Valor devuelto

true - si se ejecuta correctamente, en caso contrario - false