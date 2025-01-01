DocumentazioneSezioni
CHistogramChartSeriesUpdate 

SeriesUpdate

Aggiornamenti serie di dati sul grafico.

 bool  SeriesUpdate(
   const uint    pos,       // indice
   const double  &value[],  // valore
   const string  descr,     // etichetta
   const uint    clr,       // colore
   )

Parametri

pos

[in] Indice della serie — il numero di serie della sua aggiunta, a partire da 0.   

&value[]

[in] Nuovi valori per la serie di dati. 

descr

[in] Etichetta della serie. 

clr

[In] Colore di visualizzazione della serie. 

Valore di ritorno

true se riuscito, altrimenti false.