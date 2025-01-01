- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
SeriesUpdate
Aggiornamenti serie di dati sul grafico.
|
bool SeriesUpdate(
Parametri
pos
[in] Indice della serie — il numero di serie della sua aggiunta, a partire da 0.
&value[]
[in] Nuovi valori per la serie di dati.
descr
[in] Etichetta della serie.
clr
[In] Colore di visualizzazione della serie.
Valore di ritorno
true se riuscito, altrimenti false.