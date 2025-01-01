- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
Create
Metodo virtuale che crea una risorsa grafica.
|
virtual bool Create(
Parametri
name
[in] Basi per un nome di risorsa grafica. Un nome di risorsa viene generato durante la creazione aggiungendo una stringa pseudocasuale.
width
[in] Larghezza (dimensione lungo l'asse x) in pixel.
height
[in] Altezza (dimensione lungo l'asse Y) in pixel.
clrfmt
[in] Metodo di elaborazione del colore. Vedere la descrizione della funzione ResourceCreate() per ulteriori informazioni sui metodi di elaborazione dei colori.
Valore di ritorno
true se riuscito, altrimenti — false.