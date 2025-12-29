Der Inputpreisindex der Hersteller (Input Producer Price Index, PPI) m/m zeigt eine Veränderung der Preise von Rohstoffen und Brennstoffen, die von britischen Herstellern im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat gekauft wurden. Der Index umfasst importierte und national produzierte Waren und Treibstoffe. Er beschränkt sich auch nicht auf die Materialien, die im Endprodukt verwendet werden, sondern umfasst auch das, was die Unternehmen im täglichen Betrieb benötigen (z.B. Mahlzeiten für Mitarbeiter, Büromaterial, Kraftstoffe für Firmenwagen usw.).

Der Index wird bezogen auf den aktuell eingestellten Basiszeitraum 2010 berechnet. Das Benchmark-Niveau von 2010 wird auf 100 festgelegt.

Der Indikator basiert auf Daten aus einer Umfrage bei Herstellern im ganzen Land. Die Gewichtung der Indexkomponenten richtet sich nach ihrem Einfluss auf die Gesamtkosten. Die Indizes sind saisonbereinigt.

Der Index spiegelt die operativen Ausgaben der britischen Hersteller und ist ein Frühindikator für die Inflation der Verbraucher. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Pfundnotierungen auswirken.

Grafik der letzten Werte: