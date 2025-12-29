KalenderKategorien

Vereinigtes Königreich, Erzeugerpreisindex Input m/m (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Statistikamt (Office for National Statistics)
Sektor:
Preise
Mittel -0.1% 0.6%
0.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-0.5%
-0.1%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Inputpreisindex der Hersteller (Input Producer Price Index, PPI) m/m zeigt eine Veränderung der Preise von Rohstoffen und Brennstoffen, die von britischen Herstellern im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat gekauft wurden. Der Index umfasst importierte und national produzierte Waren und Treibstoffe. Er beschränkt sich auch nicht auf die Materialien, die im Endprodukt verwendet werden, sondern umfasst auch das, was die Unternehmen im täglichen Betrieb benötigen (z.B. Mahlzeiten für Mitarbeiter, Büromaterial, Kraftstoffe für Firmenwagen usw.).

Der Index wird bezogen auf den aktuell eingestellten Basiszeitraum 2010 berechnet. Das Benchmark-Niveau von 2010 wird auf 100 festgelegt.

Der Indikator basiert auf Daten aus einer Umfrage bei Herstellern im ganzen Land. Die Gewichtung der Indexkomponenten richtet sich nach ihrem Einfluss auf die Gesamtkosten. Die Indizes sind saisonbereinigt.

Der Index spiegelt die operativen Ausgaben der britischen Hersteller und ist ein Frühindikator für die Inflation der Verbraucher. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Pfundnotierungen auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Erzeugerpreisindex Input m/m (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
-0.1%
0.6%
0.1%
Dez 2024
0.1%
-0.9%
0.0%
Nov 2024
0.0%
-0.1%
0.1%
Okt 2024
0.1%
-1.2%
-1.0%
Sep 2024
-1.0%
-0.3%
-0.3%
Aug 2024
-0.5%
-0.3%
Jul 2024
-0.1%
-0.8%
Jun 2024
-0.8%
0.5%
-0.6%
Mai 2024
0.0%
-0.6%
0.8%
Apr 2024
0.6%
-0.1%
Mär 2024
-0.1%
0.4%
0.3%
Feb 2024
-0.4%
-0.7%
-0.1%
Jan 2024
-0.8%
-1.4%
-0.4%
Dez 2023
-1.2%
-1.0%
-0.4%
Nov 2023
-0.3%
-0.5%
0.5%
Okt 2023
0.4%
-0.5%
0.6%
Sep 2023
0.4%
-0.5%
0.8%
Aug 2023
0.4%
-0.5%
-0.4%
Jul 2023
-0.4%
-0.7%
-1.3%
Jun 2023
-1.3%
-0.3%
-1.2%
Mai 2023
-1.5%
-0.6%
0.1%
Apr 2023
-0.3%
-0.5%
0.2%
Mär 2023
0.2%
-0.4%
0.0%
Feb 2023
-0.1%
0.7%
0.4%
Jan 2023
-0.1%
0.8%
-1.1%
Dez 2022
-1.1%
0.9%
-0.2%
Okt 2022
0.6%
1.0%
0.9%
Sep 2022
0.4%
1.1%
-0.9%
Aug 2022
-1.2%
1.2%
0.0%
Jul 2022
0.1%
1.0%
1.8%
Jun 2022
1.8%
0.9%
2.4%
Mai 2022
2.1%
0.7%
2.7%
Apr 2022
1.1%
2.6%
4.6%
Mär 2022
5.2%
0.5%
1.8%
Feb 2022
1.4%
0.2%
1.5%
Jan 2022
0.9%
0.0%
0.1%
Dez 2021
-0.2%
0.0%
1.5%
Nov 2021
1.0%
0.0%
1.6%
Okt 2021
1.4%
0.0%
0.8%
Sep 2021
0.4%
0.0%
0.5%
Aug 2021
0.4%
0.0%
1.3%
Jul 2021
0.8%
0.0%
0.5%
Jun 2021
-0.1%
0.0%
1.2%
Mai 2021
1.1%
0.0%
1.2%
Apr 2021
1.2%
-0.1%
1.9%
Mär 2021
1.3%
0.0%
0.9%
Feb 2021
0.6%
0.0%
1.0%
Jan 2021
0.7%
0.0%
1.2%
Dez 2020
0.8%
0.0%
0.4%
Nov 2020
0.2%
-0.3%
0.4%
