Vereinigtes Königreich, Arbeitslosenänderung (United Kingdom Claimant Count Change)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Statistikamt (Office for National Statistics)
Sektor:
Arbeit
Claimant Count Change stellt eine Veränderung der Gesamtzahl der Personen dar, die im Laufe des Monats Arbeitslosengeld beantragen. Der Indikator wird auf der Grundlage administrativer Daten über das System der Leistungen und der sozialen Unterstützung berechnet.

Dazu gehören auch Personen, die Arbeitslosenunterstützung beantragen und bei Verlust von Verdienstmöglichkeiten andere Formen der finanziellen Unterstützung beantragen. Dazu gehört beispielsweise der so genannte Universal Credit, eine monatliche Zahlung, die nun sechs früher gekündigte Leistungen und Gebühren ersetzt.

Eine Änderung im Claimant Count ist mit dem Anstieg der Arbeitslosenrate verbunden, aber sie sind nicht absolut identisch. Erstens beanspruchen nicht alle Arbeitslosen Leistungen und sind offiziell registriert. Zweitens können auch Personen, die nicht zur Arbeitssuche verpflichtet sind (z.B. wegen Krankheit oder Behinderung), Anspruch auf Leistungen haben.

Dennoch spiegelt der Indikator die Situation auf dem Arbeitsmarkt wider. Das Wachstum der Zahl der Antragsteller deutet auf eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes hin. Beschäftigungsberichte sind einer der wichtigsten Faktoren, die das Handeln des Geldpolitischen Ausschusses der BoE beeinflussen; daher kann sich die Schwäche des Arbeitsmarktes negativ auf die GBP-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Arbeitslosenänderung (United Kingdom Claimant Count Change)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
25.7 K
20.2 K
-2.0 K
Jun 2025
25.9 K
33.9 K
15.3 K
Mai 2025
33.1 K
31.2 K
-21.1 K
Feb 2025
44.2 K
31.5 K
2.8 K
Jan 2025
22.0 K
13.4 K
-15.1 K
Nov 2024
0.3 K
27.3 K
-10.9 K
Okt 2024
26.6 K
89.6 K
10.1 K
Sep 2024
27.9 K
0.3 K
Aug 2024
23.7 K
135.0 K
Jul 2024
135.0 K
26.4 K
36.2 K
Jun 2024
32.3 K
50.3 K
Mai 2024
50.3 K
8.3 K
8.4 K
Apr 2024
8.9 K
10.9 K
Mär 2024
10.9 K
9.7 K
4.1 K
Feb 2024
16.8 K
10.4 K
3.1 K
Jan 2024
14.1 K
12.5 K
5.5 K
Dez 2023
11.7 K
-0.7 K
0.6 K
Nov 2023
16.0 K
-2.1 K
8.9 K
Okt 2023
17.8 K
-3.4 K
8.9 K
Sep 2023
20.4 K
-4.7 K
0.9 K
Aug 2023
0.9 K
-6.0 K
7.4 K
Jul 2023
29.1 K
-7.3 K
16.2 K
Jun 2023
25.7 K
-8.6 K
-22.5 K
Mai 2023
-13.6 K
-9.6 K
23.4 K
Apr 2023
46.7 K
-10.8 K
26.5 K
Mär 2023
28.2 K
-11.8 K
-18.8 K
Feb 2023
-11.2 K
-12.4 K
-30.3 K
Jan 2023
-12.9 K
-12.9 K
-3.2 K
Dez 2022
19.7 K
-13.3 K
16.1 K
Nov 2022
30.4 K
-13.3 K
-6.4 K
Okt 2022
3.3 K
-12.6 K
3.9 K
Sep 2022
25.5 K
-11.4 K
1.1 K
Aug 2022
6.3 K
-9.2 K
-14.5 K
Jul 2022
-10.6 K
-6.1 K
-26.8 K
Jun 2022
-20.1 K
-2.1 K
-34.7 K
Mai 2022
-19.7 K
2.5 K
-65.5 K
Apr 2022
-56.9 K
7.4 K
-81.6 K
Mär 2022
-46.9 K
12.5 K
-58.0 K
Feb 2022
-48.1 K
17.8 K
-67.3 K
Jan 2022
-31.9 K
23.2 K
-51.6 K
Dez 2021
-43.3 K
29.1 K
-95.1 K
Nov 2021
-49.7 K
34.9 K
-58.5 K
Okt 2021
-14.9 K
40.2 K
-85.9 K
Sep 2021
-51.1 K
47.3 K
-88.0 K
Aug 2021
-58.6 K
55.6 K
-48.9 K
Jul 2021
-7.8 K
64.4 K
-136.1 K
Jun 2021
-114.7 K
79.3 K
-151.4 K
Mai 2021
-92.6 K
94.7 K
-55.8 K
Apr 2021
-15.1 K
105.7 K
-19.4 K
Mär 2021
10.2 K
113.0 K
67.2 K
