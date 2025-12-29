KalenderKategorien

Vereinigtes Königreich, RICS Immobilienpreise Saldo (RICS United Kingdom House Price Balance)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
RICS
Sektor:
Bau
Mittel -16.0% -29.9%
-19.0%
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
-35.3%
-16.0%
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Der RICS Immobilienpreise Saldo wird vom Royal Institute of Chartered Surveyors veröffentlicht. Er zeigt die zu erwartende Änderung der britischen Immobilienpreise und wird als Frühindikator für eine Inflation der Immobilienpreise betrachtet. Die nationale Erhebung umfasst alle Regionen und umfasst 19 Fragen zu den folgenden Aspekten der Marktaktivität:

  • Eine Veränderung der Durchschnittspreise für Miete und Kauf von Wohnungen in den letzten drei Monaten
  • Eine Änderung der Käuferanfragen und neuen Lieferantenanweisungen im letzten Monat
    • .
  • Eine Veränderung des vereinbarten Verkäufe im letzten Monat
  • Erwartete Preisveränderung in den nächsten 3 Monaten, 12 Monaten und 5 Jahren
  • Eine Veränderung in der Anzahl der unverkauften Häuser
  • Eine Veränderung von Angebot und Nachfrage in den letzten 3 Monaten
    • .
  • Erwartete Mietpreisveränderung in den nächsten 3 Monaten, 12 Monaten und 5 Jahren
  • Das gefühlte, aktuelle Preisniveau (sehr teuer, teuer, fairer Preis, billig, sehr billig)

Alle Schätzungen werden in relativen und nicht in absoluten Zahlen angegeben (die Preise werden höher, niedriger oder gleich bleiben).

Die Nettobilanzdaten können zwischen -100 und 100 variieren. Ein positiver Saldo zeigt das Wachstum des Wohnungsmarktes an und kann sich positiv auf die BIP-Notierungen auswirken. Eine negative Zahl bedeutet, dass die meisten Befragten die aktuelle Inflationsentwicklung negativ bewerten.

Die Umfrageergebnisse werden von der britischen Regierung, der Bank of England und anderen Schlüsselstrukturen als Indikator für die aktuellen und zukünftigen Verkaufs- und Mietbedingungen in Großbritannien verwendet. Sie wird sowohl von Marktanalysten als auch von Investoren genau beobachtet.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, RICS Immobilienpreise Saldo (RICS United Kingdom House Price Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-16.0%
-29.9%
-19.0%
Okt 2025
-19.0%
-7.3%
-15.0%
Sep 2025
-15.0%
-19.0%
Aug 2025
-19.0%
-4.2%
-13.0%
Jul 2025
-13.0%
-7.6%
-7.0%
Jun 2025
-7.0%
-16.4%
-8.0%
Mai 2025
-8.0%
-26.6%
-39.0%
Apr 2025
-39.0%
-2.9%
2.0%
Mär 2025
2.0%
2.0%
11.0%
Feb 2025
11.0%
15.8%
22.0%
Jan 2025
22.0%
26.0%
28.0%
Dez 2024
28.0%
21.3%
25.0%
Nov 2024
25.0%
-8.0%
16.0%
Okt 2024
16.0%
7.0%
11.0%
Sep 2024
11.0%
-1.9%
0.0%
Aug 2024
1.0%
-24.0%
-18.0%
Jul 2024
-19.0%
-2.2%
-17.0%
Jun 2024
-17.0%
9.3%
-17.0%
Mai 2024
-17.0%
-1.4%
-7.0%
Apr 2024
-5.0%
-3.1%
-5.0%
Mär 2024
-4.0%
26.4%
-11.0%
Feb 2024
-10.0%
-22.8%
-19.0%
Jan 2024
-18.0%
-40.5%
-29.0%
Dez 2023
-30.0%
27.2%
-40.0%
Nov 2023
-43.0%
0.0%
-57.0%
Okt 2023
-63.0%
-50.6%
-66.0%
Sep 2023
-69.0%
-61.1%
-66.0%
Aug 2023
-68.0%
-49.8%
-55.0%
Jul 2023
-53.0%
-38.1%
-51.0%
Jun 2023
-46.0%
-34.5%
-33.0%
Mai 2023
-30.0%
-41.1%
-43.0%
Apr 2023
-39.0%
-45.6%
-43.0%
Mär 2023
-43.0%
-38.0%
-45.0%
Feb 2023
-48.0%
-44.7%
-41.0%
Jan 2023
-47.0%
-33.6%
-36.0%
Dez 2022
-42.0%
-31.8%
-22.0%
Nov 2022
-25.0%
15.0%
3.0%
Okt 2022
-2.0%
42.5%
29.0%
Sep 2022
32.0%
58.3%
50.0%
Aug 2022
53.0%
64.5%
53.0%
Jul 2022
63.0%
69.6%
56.0%
Jun 2022
65.0%
30.2%
64.0%
Mai 2022
73.0%
63.3%
73.0%
Apr 2022
80.0%
77.5%
73.0%
Mär 2022
74.0%
77.7%
81.0%
Feb 2022
79.0%
72.5%
82.0%
Jan 2022
74.0%
21.7%
77.0%
Dez 2021
69.0%
71.4%
77.0%
Nov 2021
71.0%
69.9%
75.0%
Okt 2021
70.0%
47.2%
67.0%
12345
