Der RICS Immobilienpreise Saldo wird vom Royal Institute of Chartered Surveyors veröffentlicht. Er zeigt die zu erwartende Änderung der britischen Immobilienpreise und wird als Frühindikator für eine Inflation der Immobilienpreise betrachtet. Die nationale Erhebung umfasst alle Regionen und umfasst 19 Fragen zu den folgenden Aspekten der Marktaktivität:

Eine Veränderung der Durchschnittspreise für Miete und Kauf von Wohnungen in den letzten drei Monaten

Eine Änderung der Käuferanfragen und neuen Lieferantenanweisungen im letzten Monat

. Eine Veränderung des vereinbarten Verkäufe im letzten Monat

Erwartete Preisveränderung in den nächsten 3 Monaten, 12 Monaten und 5 Jahren

Eine Veränderung in der Anzahl der unverkauften Häuser

Eine Veränderung von Angebot und Nachfrage in den letzten 3 Monaten

. Erwartete Mietpreisveränderung in den nächsten 3 Monaten, 12 Monaten und 5 Jahren

Das gefühlte, aktuelle Preisniveau (sehr teuer, teuer, fairer Preis, billig, sehr billig)

Alle Schätzungen werden in relativen und nicht in absoluten Zahlen angegeben (die Preise werden höher, niedriger oder gleich bleiben).

Die Nettobilanzdaten können zwischen -100 und 100 variieren. Ein positiver Saldo zeigt das Wachstum des Wohnungsmarktes an und kann sich positiv auf die BIP-Notierungen auswirken. Eine negative Zahl bedeutet, dass die meisten Befragten die aktuelle Inflationsentwicklung negativ bewerten.

Die Umfrageergebnisse werden von der britischen Regierung, der Bank of England und anderen Schlüsselstrukturen als Indikator für die aktuellen und zukünftigen Verkaufs- und Mietbedingungen in Großbritannien verwendet. Sie wird sowohl von Marktanalysten als auch von Investoren genau beobachtet.

