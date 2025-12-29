Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Kern Erzeugerpreisindex Produktion m/m (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output m/m)
|Niedrig
|0.1%
|0.1%
|
0.0%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|-0.1%
|
0.1%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Kern-Outputpreisindex der Hersteller (Output Producer Price Index, PPI) m/m spiegelt die Veränderung des Betrags wider, den britische Hersteller durch den Verkauf von Waren auf dem Inlands- und Auslandsmarkt im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat erhalten haben.
Der Verkaufspreis beinhaltet neben den Herstellungskosten, die Lohnkosten, Rohstoffe, Energie und Betriebsunterhalt beinhalten, auch den Herstelleraufschlag, Zinsen auf Darlehen, Anlagen und Gebäudeunterhalt und Mietkosten. Alle Indexnummern verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, beinhalten aber die Verbrauchsteuer auf Zigaretten, Tabakwaren, Alkohol und Mineralölerzeugnisse. Nahrungsmittel, Alkohol, Tabak und Erdölprodukte sind wegen ihrer hohen Volatilität nicht inkludiert.
Die anderen Güter werden in die Hauptgruppen eingeteilt:
- Bekleidung, Textilien und Leder
- Papier und Druck
- Chemie und Pharmazeutika
- Metall, Maschinen und Anlagen
- Computer, elektrische und optische Produkte
- Transportgeräte
- Sonstige hergestellte Produkte
Waren aus diesen Kategorien werden in einem Warenkorb zusammengefasst. Die Erzeugerpreise für die Waren werden aus einer monatlichen Erhebung bei den Herstellern ermittelt. Der Index bezieht sich auf eine gewichtete Basis auf den aktuell eingestellten Basiszeitraum von 2010. Das Benchmark-Niveau von 2010 wird auf 100 festgelegt. Die Gewichte werden alle fünf Jahre angepasst.
Der Output-PPI spiegelt die Verkaufspreise der Erzeuger der Waren und charakterisiert die Inflation aus Herstellersicht. Er ist daher etwas früher als die Inflationsdaten der Verbraucher. Das Indexwachstum wird normalerweise als positiv für das britische Pfund angesehen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Kern Erzeugerpreisindex Produktion m/m (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
