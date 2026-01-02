Die Reduktion von Wohnbaukrediten der Bank of England (Housing Equity Withdrawal) q/q zeigt eine Veränderung im Wert von mit Wohnraum besicherten Darlehen, die nicht mehr für Hauskäufe oder Verbesserungen verwendet werden. Mit anderen Worten, der Immobilieneigentumsentzug (oder Hypothekenentzug) tritt ein, wenn der Betrag der gesicherten Darlehen mehr als der in Wohnraum investierte Betrag wächst. Der Indikator wird für das berichtete Quartal im Vergleich zum vorherigen berechnet.

Der Reduktion wird als zusätzliche Mittel behandelt, die reinvestiert oder für andere Zwecke ausgegeben werden können und somit die Konsumausgaben erhöhen. Daher ist der Indikator für den Entzug von Wohnungseigentum eng mit dem Verbrauch verbunden. Analysten sehen das Kreditwachstum als einen Frühindikator für einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze und der Konsumaktivitäten und damit für ein inflationäres Wachstum.

So kann die Reduktion des Immobilienkapitals als Positiv für die Kurse des Pfund Sterling gesehen werden.

Grafik der letzten Werte: