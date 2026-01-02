Wirtschaftskalender
Bank von England (BoE), Eigenkapitalentnahme der Immobilienfinanzierung q/q (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)
|Niedrig
|£-16.118 B
|£-8.283 B
|
£-4.909 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|£-9.949 B
|
£-16.118 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Reduktion von Wohnbaukrediten der Bank of England (Housing Equity Withdrawal) q/q zeigt eine Veränderung im Wert von mit Wohnraum besicherten Darlehen, die nicht mehr für Hauskäufe oder Verbesserungen verwendet werden. Mit anderen Worten, der Immobilieneigentumsentzug (oder Hypothekenentzug) tritt ein, wenn der Betrag der gesicherten Darlehen mehr als der in Wohnraum investierte Betrag wächst. Der Indikator wird für das berichtete Quartal im Vergleich zum vorherigen berechnet.
Der Reduktion wird als zusätzliche Mittel behandelt, die reinvestiert oder für andere Zwecke ausgegeben werden können und somit die Konsumausgaben erhöhen. Daher ist der Indikator für den Entzug von Wohnungseigentum eng mit dem Verbrauch verbunden. Analysten sehen das Kreditwachstum als einen Frühindikator für einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze und der Konsumaktivitäten und damit für ein inflationäres Wachstum.
So kann die Reduktion des Immobilienkapitals als Positiv für die Kurse des Pfund Sterling gesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von England (BoE), Eigenkapitalentnahme der Immobilienfinanzierung q/q (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites