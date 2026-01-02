KalenderKategorien

Bank von England (BoE), Eigenkapitalentnahme der Immobilienfinanzierung q/q (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Bank von England (BoE) (Bank of England)
Sektor:
Geld
Niedrig £​-16.118 B £​-8.283 B
£​-4.909 B
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
£​-9.949 B
£​-16.118 B
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Reduktion von Wohnbaukrediten der Bank of England (Housing Equity Withdrawal) q/q zeigt eine Veränderung im Wert von mit Wohnraum besicherten Darlehen, die nicht mehr für Hauskäufe oder Verbesserungen verwendet werden. Mit anderen Worten, der Immobilieneigentumsentzug (oder Hypothekenentzug) tritt ein, wenn der Betrag der gesicherten Darlehen mehr als der in Wohnraum investierte Betrag wächst. Der Indikator wird für das berichtete Quartal im Vergleich zum vorherigen berechnet.

Der Reduktion wird als zusätzliche Mittel behandelt, die reinvestiert oder für andere Zwecke ausgegeben werden können und somit die Konsumausgaben erhöhen. Daher ist der Indikator für den Entzug von Wohnungseigentum eng mit dem Verbrauch verbunden. Analysten sehen das Kreditwachstum als einen Frühindikator für einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze und der Konsumaktivitäten und damit für ein inflationäres Wachstum.

So kann die Reduktion des Immobilienkapitals als Positiv für die Kurse des Pfund Sterling gesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von England (BoE), Eigenkapitalentnahme der Immobilienfinanzierung q/q (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
2 Q 2025
£​-16.118 B
£​-8.283 B
£​-4.909 B
1 Q 2025
£​-3.256 B
£​-13.105 B
£​-13.463 B
4 Q 2024
£​-13.370 B
£​-13.747 B
£​-13.410 B
3 Q 2024
£​-12.486 B
£​-0.316 B
£​-15.181 B
2 Q 2024
£​-14.707 B
£​-34.580 B
£​-23.000 B
1 Q 2024
£​-23.858 B
£​-37.172 B
£​-24.716 B
4 Q 2023
£​-25.075 B
£​-18.677 B
£​-21.380 B
3 Q 2023
£​-21.773 B
£​-14.687 B
£​-23.451 B
2 Q 2023
£​-23.182 B
£​-11.163 B
£​-22.159 B
1 Q 2023
£​-22.908 B
£​-5.290 B
£​-15.275 B
4 Q 2022
£​-14.868 B
£​-4.130 B
£​-6.258 B
3 Q 2022
£​-5.828 B
£​-3.801 B
£​-6.129 B
2 Q 2022
£​-5.083 B
£​-6.747 B
£​-4.343 B
1 Q 2022
£​-6.883 B
£​-7.735 B
£​-10.399 B
4 Q 2021
£​-12.065 B
£​-3.328 B
£​-6.676 B
3 Q 2021
£​-7.097 B
£​6.755 B
£​6.115 B
2 Q 2021
£​7.248 B
£​0.302 B
£​6.065 B
1 Q 2021
£​3.962 B
£​-7.359 B
£​-0.001 B
3 Q 2020
£​-7.048 B
£​-6.244 B
£​-8.983 B
2 Q 2020
£​-7.682 B
£​-6.540 B
£​-4.494 B
1 Q 2020
£​-5.145 B
£​-6.630 B
£​-4.950 B
4 Q 2019
£​-5.122 B
£​-6.988 B
£​-6.016 B
3 Q 2019
£​-6.347 B
£​-5.968 B
£​-7.582 B
2 Q 2019
£​-6.909 B
£​-6.393 B
£​-7.043 B
1 Q 2019
£​-7.256 B
£​-7.845 B
£​-6.969 B
4 Q 2018
£​-6.229 B
£​-3.141 B
£​-7.261 B
3 Q 2018
£​-8.533 B
£​-1.192 B
£​-6.415 B
2 Q 2018
£​-6.346 B
£​-5.549 B
£​-7.115 B
1 Q 2018
£​-6.680 B
£​-5.461 B
£​-7.054 B
4 Q 2017
£​-6.700 B
£​-5.508 B
£​-6.334 B
3 Q 2017
£​-5.936 B
£​-9.699 B
£​-5.798 B
2 Q 2017
£​-4.129 B
£​-10.390 B
£​-5.191 B
1 Q 2017
£​-10.400 B
£​-10.200 B
4 Q 2016
£​-10.200 B
£​-11.200 B
3 Q 2016
£​-10.900 B
£​-13.100 B
2 Q 2016
£​-12.600 B
£​-5.100 B
1 Q 2016
£​-4.900 B
£​-8.200 B
4 Q 2015
£​-9.500 B
£​-9.700 B
3 Q 2015
£​-8.800 B
£​-10.900 B
2 Q 2015
£​-10.900 B
£​-12.100 B
1 Q 2015
£​-13.000 B
£​-12.600 B
4 Q 2014
£​-13.000 B
£​-12.200 B
3 Q 2014
£​-10.900 B
£​-10.600 B
2 Q 2014
£​-10.800 B
£​-11.500 B
1 Q 2014
£​-12.200 B
£​-11.400 B
4 Q 2013
£​-10.600 B
£​-10.600 B
3 Q 2013
£​-10.400 B
£​-12.500 B
2 Q 2013
£​-15.400 B
£​-13.400 B
1 Q 2013
£​-8.800 B
£​-8.300 B
4 Q 2012
£​-8.600 B
£​-7.900 B
