Wirtschaftskalender
Durchschnittlicher Wochenverdienst, Tariflohn (ohne Boni) y/y (United Kingdom Average Weekly Earnings, Regular Pay (excl. Bonuses) y/y)
|Niedrig
|4.7%
|4.1%
|
4.8%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Durchschnittliches Wocheneinkommen, reguläres Entgelt exkl. Boni y/y messen die Veränderung des durchschnittlichen Wochenverdienstes der letzten drei Monate im zum selben Zeitraum des Vorjahres. Er wird als Hauptindikator der kurzfristigen Änderungen der Verdienste in den UK angesehen.
Der Indikator basiert auf einer Umfrage unter 9.000 Unternehmen, die 13,8 Millionen Menschen beschäftigen. Die Erhebung umfasst Informationen über die Gesamtsumme der Gehälter in jedem Unternehmen und die Anzahl der Mitarbeiter, die die Gehälter im Berichtszeitraum erhalten haben. Auf Basis dieser Daten wird der durchschnittliche Wochenverdienst berechnet (der Betrag wird durch die Anzahl der Mitarbeiter dividiert). Nicht in die Berechnung einbezogen sind Selbstständige, Streitkräfte und staatlich geförderte Auszubildende.
Boni werden bei der Berechnung des Indikators nicht berücksichtigt. Dies ist der durchschnittliche Lohn, der an Mitarbeiter britischer Unternehmen pro Woche als Gegenleistung für geleistete Arbeit vor Steuern und anderen Abzügen gezahlt wird. Nicht enthalten sind unverdientes Einkommen, Sachleistungen und Gehaltsrückstände. Die vollständige Berichtsversion enthält die nominalen (nicht inflationsbereinigten) und realen (inflationsbereinigten) Werte.
Der Indikator kann nicht als reines Maß für Lohnerhöhungen oder -rückgänge betrachtet werden, da er Veränderungen des Anteils der Teilzeitbeschäftigten und Veränderungen in der Personalstruktur nicht berücksichtigt.
Der durchschnittliche wöchentliche Verdienstindex ist einer der wichtigsten Indikatoren für Inflation und Konsumtätigkeit. Daher könnte sich ein Indikatorwachstum positiv auf das britische Pfund auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Durchschnittlicher Wochenverdienst, Tariflohn (ohne Boni) y/y (United Kingdom Average Weekly Earnings, Regular Pay (excl. Bonuses) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites