Vereinigtes Königreich, Erzeugerpreisindex Output y/y (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Output y/y)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Statistikamt (Office for National Statistics)
Sektor:
Preise
Niedrig 3.4% 0.5%
0.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
3.8%
3.4%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Outputpreisindex der Hersteller (PPI) y/y spiegelt die Veränderung des Betrags wider, den britische Hersteller durch den Verkauf von Waren auf dem Inlands- und Auslandsmarkt im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres erhalten haben.

Der Verkaufspreis beinhaltet neben den Herstellungskosten, die Lohnkosten, Rohstoffe, Energie und Betriebsunterhalt beinhalten, auch den Herstelleraufschlag, Zinsen auf Darlehen, Anlagen und Gebäudeunterhalt und Mietkosten. Alle Indexnummern verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, beinhalten aber die Verbrauchsteuer auf Zigaretten, Tabakwaren, Alkohol und Mineralölerzeugnisse.

Die in die Indexberechnung einbezogenen Produkte werden in 10 Hauptgruppen eingeteilt:

  • Lebensmittel
  • Tabak und Alkohol
  • Bekleidung, Textilien und Leder
  • Papier und Druck
  • Erdölprodukte
  • Chemie und Pharmazeutika
  • Metall, Maschinen und Anlagen
  • Computer, elektrische und optische Produkte
  • Transportgeräte
  • Sonstige hergestellte Produkte

Waren aus diesen Kategorien werden in einem Warenkorb zusammengefasst. Die Erzeugerpreise für die Waren werden aus einer monatlichen Erhebung bei den Herstellern ermittelt. Der Index bezieht sich auf eine gewichtete Basis auf den aktuell eingestellten Basiszeitraum von 2010. Das Benchmark-Niveau von 2010 wird auf 100 festgelegt. Die Gewichte werden alle fünf Jahre angepasst.

Der Output-PPI spiegelt die Verkaufspreise der Erzeuger der Waren und charakterisiert die Inflation aus Herstellersicht. Er ist daher etwas früher als die Inflationsdaten der Verbraucher. Das Indexwachstum wird normalerweise als positiv für das britische Pfund angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Erzeugerpreisindex Output y/y (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Output y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
3.4%
0.5%
0.1%
Dez 2024
0.1%
-1.0%
-0.5%
Nov 2024
-0.6%
-1.5%
-0.9%
Okt 2024
-0.8%
-2.1%
-0.7%
Sep 2024
-0.7%
0.4%
0.3%
Aug 2024
0.2%
0.8%
Jul 2024
0.8%
1.4%
Jun 2024
1.4%
0.1%
1.7%
Mai 2024
1.7%
2.1%
1.1%
Apr 2024
1.1%
0.6%
Mär 2024
0.6%
1.5%
0.4%
Feb 2024
0.4%
0.4%
-0.3%
Jan 2024
-0.6%
1.1%
0.1%
Dez 2023
0.1%
-0.2%
-0.1%
Nov 2023
-0.2%
-1.1%
-0.3%
Okt 2023
-0.6%
0.3%
0.2%
Sep 2023
-0.1%
0.0%
-0.5%
Aug 2023
-0.4%
-1.9%
-0.7%
Jul 2023
-0.8%
-1.2%
0.3%
Jun 2023
0.1%
1.6%
2.7%
Mai 2023
2.9%
4.1%
5.2%
Apr 2023
5.4%
7.4%
8.5%
Mär 2023
8.7%
10.8%
11.9%
Feb 2023
12.1%
12.5%
13.5%
Jan 2023
13.5%
14.4%
14.6%
Dez 2022
14.7%
13.9%
16.2%
Okt 2022
14.8%
14.8%
16.3%
Sep 2022
15.9%
15.0%
16.4%
Aug 2022
16.1%
17.8%
17.1%
Jul 2022
17.1%
17.6%
16.4%
Jun 2022
16.5%
16.8%
15.8%
Mai 2022
15.7%
15.0%
14.7%
Apr 2022
14.0%
12.5%
11.9%
Mär 2022
11.9%
10.2%
10.2%
Feb 2022
10.1%
10.2%
9.9%
Jan 2022
9.9%
9.5%
9.3%
Dez 2021
9.3%
9.1%
9.4%
Nov 2021
9.1%
8.4%
8.6%
Okt 2021
8.0%
7.7%
7.0%
Sep 2021
6.7%
6.8%
6.0%
Aug 2021
5.9%
4.6%
5.1%
Jul 2021
4.9%
3.8%
4.5%
Jun 2021
4.3%
5.2%
4.4%
Mai 2021
4.6%
4.7%
4.0%
Apr 2021
3.9%
2.7%
2.3%
Mär 2021
1.9%
1.6%
0.9%
Feb 2021
0.9%
0.1%
0.1%
Jan 2021
-0.2%
-0.3%
-0.5%
Dez 2020
-0.4%
-0.9%
-0.6%
Nov 2020
-0.8%
-1.6%
-1.4%
12345
