Der Outputpreisindex der Hersteller (PPI) y/y spiegelt die Veränderung des Betrags wider, den britische Hersteller durch den Verkauf von Waren auf dem Inlands- und Auslandsmarkt im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres erhalten haben.

Der Verkaufspreis beinhaltet neben den Herstellungskosten, die Lohnkosten, Rohstoffe, Energie und Betriebsunterhalt beinhalten, auch den Herstelleraufschlag, Zinsen auf Darlehen, Anlagen und Gebäudeunterhalt und Mietkosten. Alle Indexnummern verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, beinhalten aber die Verbrauchsteuer auf Zigaretten, Tabakwaren, Alkohol und Mineralölerzeugnisse.

Die in die Indexberechnung einbezogenen Produkte werden in 10 Hauptgruppen eingeteilt:

Lebensmittel

Tabak und Alkohol

Bekleidung, Textilien und Leder

Papier und Druck

Erdölprodukte

Chemie und Pharmazeutika

Metall, Maschinen und Anlagen

Computer, elektrische und optische Produkte

Transportgeräte

Sonstige hergestellte Produkte

Waren aus diesen Kategorien werden in einem Warenkorb zusammengefasst. Die Erzeugerpreise für die Waren werden aus einer monatlichen Erhebung bei den Herstellern ermittelt. Der Index bezieht sich auf eine gewichtete Basis auf den aktuell eingestellten Basiszeitraum von 2010. Das Benchmark-Niveau von 2010 wird auf 100 festgelegt. Die Gewichte werden alle fünf Jahre angepasst.

Der Output-PPI spiegelt die Verkaufspreise der Erzeuger der Waren und charakterisiert die Inflation aus Herstellersicht. Er ist daher etwas früher als die Inflationsdaten der Verbraucher. Das Indexwachstum wird normalerweise als positiv für das britische Pfund angesehen.

Grafik der letzten Werte: