Das BIP m/m stellt den Wert aller im Vereinigten Königreich produzierten Waren und Dienstleistungen im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat dar. Die BIP-Berechnung beinhaltet auch die Ausgaben für die hergestellten Waren und erbrachten Dienstleistungen. Das BIP-Wachstum kann sich positiv auf die Pfundnotierungen auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Bruttoinlandsprodukt (BIP) m/m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.