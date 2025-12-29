Das Bruttoinlandsprodukt y/y spiegelt den Marktwert aller Waren und Dienstleistungen wider, die von allen in Großbritannien ansässigen Personen in einem bestimmten Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres produziert wurden.

Für die Berechnung des BIP gibt es drei Ansätze: aus Sicht der Produktion, der Einnahmen und der Ausgaben.

Der Produktionsansatz basiert auf der Berechnung der Wertschöpfung (Zwischenkosten werden vom Gesamtwert der hergestellten Waren abgezogen).

Der Einkommensansatz umfasst die Summe der Wertschöpfung aus vier Teilen: Arbeitnehmerentgelt, Produkt- und Produktionssteuern abzüglich Subventionen, Bruttobetriebsüberschuss und sonstiges Einkommen.

Ausgabenansatz ist die Summe aller Endausgaben innerhalb der Wirtschaft. Dazu gehören die Endausgaben für Konsum, Bruttoinvestitionen und Nettoexporte von Waren und Dienstleistungen.

Die Berechnung des britischen BIP umfasst alle drei Ansätze. Das Amt für nationale Statistik sammelt Daten für die Berechnung, wie z.B. Indizes (PPI, CPI, Einzelhandelsumsatzdaten usw.), Daten über Produktions- und Bauvolumen, Konjunkturerhebungen, Daten aus administrativen Quellen, Informationen über Einkommen usw. Ein Deflator wird verwendet, um die reale BIP-Veränderung von inflationären Prozessen zu trennen. Saisonale Effekte können kurzfristige BIP-Veränderungen stark verzerren, weshalb der Indikator saisonbereinigt ist.

Das BIP ist der Schlüsselindikator für die wirtschaftliche Gesundheit Großbritanniens. Sein Wachstum bedeutet, dass die Wirtschaft expandiert. Daher kann sich das BIP-Wachstum positiv auf die GBP-Notierungen auswirken.

Grafik der letzten Werte: