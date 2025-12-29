KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Vereinigtes Königreich, Einzelhandelspreisindex y/y (United Kingdom Retail Price Index (RPI) y/y)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Statistikamt (Office for National Statistics)
Sektor:
Preise
Niedrig 4.5% 4.5%
4.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
4.8%
4.5%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Einzelhandelspreisindex (RPI) y/y zeigt die Preisänderung der Waren und Dienstleistungen und zeigt die Haushaltsausgaben im angegebenen Monat im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres.

Der RPI ist das Maß für die nationale Inflation, die anhand des Warenkorbes bewertet wird. Der Korb enthält Lebensmittel, Kleidung, Treibstoff und andere Waren und Dienstleistungen.

Der Waren- und Dienstleistungskorb wird mindestens einmal jährlich überarbeitet, um den tatsächlichen wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Feste Gewichte werden auf Preisänderungen für jeden Artikel in der Liste angewendet (der Einfluss der Korbelemente auf den endgültigen Index spiegelt deren Bedeutung für das Budget eines typischen Haushalts wider). Wenn eine bestimmte Produktmarke aus dem Sortiment verschwindet, wird die Marke gewählt, die ihr in Bezug auf Preis und Qualität am nächsten kommt, um die Repräsentativität zu erhalten.

Im Gegensatz zum Verbraucherpreisindex, der nur die Wohnungsmieten enthält, beinhaltet der Einzelhandelspreisindex die folgenden Wohnkosten: Steuern, Hausverwertung, Gebäudeversicherung, Erbbauzinsen und andere Hauskaufkosten. Hypothekarzinsen werden ebenfalls in die Indexberechnung einbezogen. Daher hängt die RPI-Dynamik stark von der Situation auf dem Wohnungsmarkt und dem Zustand des Hypothekensektors ab.

Auch der RPI unterscheidet sich vom Verbraucherpreisindex in der verwendeten mathematischen Formel: das arithmetische Mittel zwischen dem alten und dem neuen Preis wird im RPI verwendet, während der CPI als geometrisches Mittel berechnet wird. Infolgedessen produziert der RPI immer eine höhere Inflationszahl: In der Praxis ist der RPI jährlich um durchschnittlich 1,2 Prozentpunkte höher als der CPI.

Das Wachstum des Einzelhandelspreisindex deutet auf ein inflationäres Wachstum im Land hin. Dies kann sich positiv auf die Kurse des britischen Pfunds auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Einzelhandelspreisindex y/y (United Kingdom Retail Price Index (RPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
4.5%
4.5%
4.6%
Jul 2025
4.8%
3.9%
4.4%
Jun 2025
4.4%
3.4%
4.3%
Feb 2025
3.4%
3.9%
3.6%
Dez 2024
3.5%
3.5%
3.6%
Nov 2024
3.6%
3.3%
3.4%
Okt 2024
3.4%
0.4%
2.7%
Sep 2024
2.7%
3.4%
3.5%
Aug 2024
3.5%
3.6%
Jul 2024
3.6%
2.9%
Jun 2024
2.9%
3.7%
3.0%
Mai 2024
3.0%
4.4%
3.3%
Apr 2024
3.3%
4.3%
Mär 2024
4.3%
4.8%
4.5%
Feb 2024
4.5%
3.2%
4.9%
Jan 2024
4.9%
4.2%
5.2%
Dez 2023
5.2%
5.1%
5.3%
Nov 2023
5.3%
5.9%
6.1%
Okt 2023
6.1%
7.7%
8.9%
Sep 2023
8.9%
7.8%
9.1%
Aug 2023
9.1%
8.1%
9.0%
Jul 2023
9.0%
9.4%
10.7%
Jun 2023
10.7%
10.3%
11.3%
Mai 2023
11.3%
10.2%
11.4%
Apr 2023
11.4%
12.8%
13.5%
Mär 2023
13.5%
14.9%
13.8%
Feb 2023
13.8%
13.2%
13.4%
Jan 2023
13.4%
12.2%
13.4%
Dez 2022
13.4%
14.8%
14.0%
Nov 2022
14.0%
14.3%
14.2%
Okt 2022
14.2%
12.6%
12.6%
Sep 2022
12.6%
12.3%
12.3%
Aug 2022
12.3%
12.4%
12.3%
Jul 2022
12.3%
12.9%
11.8%
Jun 2022
11.8%
12.8%
11.7%
Mai 2022
11.7%
11.7%
11.1%
Apr 2022
11.1%
9.2%
9.0%
Mär 2022
9.0%
8.4%
8.2%
Feb 2022
8.2%
8.2%
7.8%
Jan 2022
7.8%
8.4%
7.5%
Dez 2021
7.5%
7.6%
7.1%
Nov 2021
7.1%
6.0%
6.0%
Okt 2021
6.0%
4.8%
4.9%
Sep 2021
4.9%
4.3%
4.8%
Aug 2021
4.8%
3.7%
3.8%
Jul 2021
3.8%
3.9%
3.9%
Jun 2021
3.9%
3.1%
3.3%
Mai 2021
3.3%
2.2%
2.9%
Apr 2021
2.9%
1.4%
1.5%
Mär 2021
1.5%
1.4%
1.4%
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen