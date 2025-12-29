Durchschnittlicher Wochenverdienst, Gesamtlohn inkl. Boni y/y messen die Veränderung des durchschnittlichen Wochenverdienstes der letzten drei Monate im zum selben Zeitraum des Vorjahres. Er wird als Hauptindikator der kurzfristigen Änderungen der Verdienste in den UK angesehen.

Der Indikator basiert auf einer Umfrage unter 9.000 Unternehmen, die 13,8 Millionen Menschen beschäftigen. Die Erhebung umfasst Informationen über die Gesamtsumme der Gehälter in jedem Unternehmen und die Anzahl der Mitarbeiter, die die Gehälter im Berichtszeitraum erhalten haben. Auf Basis dieser Daten wird der durchschnittliche Wochenverdienst berechnet (der Betrag wird durch die Anzahl der Mitarbeiter dividiert). Nicht in die Berechnung einbezogen sind Selbstständige, Streitkräfte und staatlich geförderte Auszubildende.

Boni werden bei der Berechnung des Indikators berücksichtigt. Dies ist der durchschnittliche Betrag, der an Mitarbeiter britischer Unternehmen pro Woche als Gegenleistung für geleistete Arbeit vor Steuern und anderen Abzügen gezahlt wird. Nicht enthalten sind unverdientes Einkommen, Sachleistungen und Gehaltsrückstände. Die vollständige Berichtsversion enthält die nominalen (nicht inflationsbereinigten) und realen (inflationsbereinigten) Werte.

Der Indikator kann nicht als reines Maß für Lohnerhöhungen oder -rückgänge betrachtet werden, da er Veränderungen des Anteils der Teilzeitbeschäftigten und Veränderungen in der Personalstruktur nicht berücksichtigt.

Der durchschnittliche wöchentliche Verdienstindex ist einer der wichtigsten Indikatoren für Inflation und Konsumtätigkeit. Daher könnte sich ein Indikatorwachstum positiv auf das britische Pfund auswirken.

Grafik der letzten Werte: