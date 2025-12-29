KalenderKategorien

Vereinigtes Königreich, Industrieproduktion m/m (United Kingdom Manufacturing Production m/m)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Statistikamt (Office for National Statistics)
Sektor:
Geschäft
Mittel -1.3% 0.3%
0.5%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-0.4%
-1.3%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes m/m zeigt eine Veränderung des Wertes der im Verarbeitenden Gewerbe der britischen Industrie produzierten Güter im jeweiligen Monat gegenüber dem Vormonat.

Das verarbeitende Gewerbe (Herstellung von Nahrungsmitteln, Pharmazeutika, Leichtindustrie, Metallverarbeitung, Erdölraffination usw.) macht etwa 80 % der gesamten Industrieproduktion des Vereinigten Königreichs aus. Die Indexschätzungen basieren auf den Umsatzdaten der monatlichen Konjunkturerhebung (Monthly Business Survey, MBS) von rund 6.000 Unternehmen. Die Daten zur Produktion in der Bergbau- und Erdölraffinerieindustrie stammen aus administrativen Quellen, zum Beispiel dem Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). Alle Zahlen sind saisonbereinigt.

Der Indikator wird saisonbereinigt durch Anwendung eines PPI-basierten Deflators. Der Erzeugerpreisindex misst tatsächlich die Erzeugerpreise für Industrieerzeugnisse. So wird der Nettoumsatz des Herstellers geschätzt, ohne die Auswirkungen der Aufschläge der Einzelhändler.

Er ist einer der kurzfristigen Indikatoren der Entwicklung der britischen Wirtschaft. Sie wird bei der Berechnung des BIP verwendet. Das Produktionswachstum im verarbeitenden Gewerbe ist ein Frühindikator für das Wachstum der Konsumtätigkeit und der Einzelhandelsumsätze. Daher kann sich das Indikatorwachstum positiv auf die Kurse des britischen Pfunds auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Industrieproduktion m/m (United Kingdom Manufacturing Production m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Jul 2025
-1.3%
0.3%
0.5%
Feb 2025
2.2%
0.9%
-1.0%
Dez 2024
0.7%
-0.1%
-0.3%
Sep 2024
-1.0%
0.1%
1.3%
Aug 2024
1.1%
-1.0%
Jul 2024
-1.0%
-0.1%
1.1%
Jun 2024
1.1%
-0.1%
0.3%
Mai 2024
0.4%
-1.6%
Apr 2024
-1.4%
0.3%
Mär 2024
0.3%
1.2%
Feb 2024
1.2%
-0.4%
-0.2%
Jan 2024
0.0%
-0.3%
0.8%
Dez 2023
0.8%
0.1%
0.8%
Nov 2023
0.4%
0.8%
-1.2%
Okt 2023
-1.1%
0.0%
0.1%
Sep 2023
0.1%
-0.1%
-0.7%
Aug 2023
-0.8%
-0.1%
-1.2%
Jul 2023
-0.8%
0.1%
2.4%
Jun 2023
2.4%
0.1%
-0.1%
Mai 2023
-0.2%
0.0%
-0.1%
Apr 2023
-0.3%
-0.1%
0.7%
Mär 2023
0.7%
-0.1%
0.1%
Feb 2023
0.0%
0.1%
-0.1%
Jan 2023
-0.4%
0.1%
0.0%
Dez 2022
0.0%
0.0%
-0.6%
Nov 2022
-0.5%
-0.2%
0.7%
Okt 2022
0.7%
-0.1%
0.0%
Sep 2022
0.0%
0.3%
-1.1%
Aug 2022
-1.6%
0.3%
-1.1%
Jul 2022
0.1%
-0.3%
-1.6%
Jun 2022
-1.6%
-0.4%
1.7%
Mai 2022
1.4%
0.2%
-0.6%
Apr 2022
-1.0%
0.7%
-0.2%
Mär 2022
-0.2%
0.0%
-0.6%
Feb 2022
-0.4%
-0.9%
0.9%
Jan 2022
0.8%
-0.4%
0.2%
Dez 2021
0.2%
0.8%
0.7%
Nov 2021
1.1%
0.4%
0.1%
Okt 2021
0.0%
-0.3%
-0.1%
Sep 2021
-0.1%
-0.4%
0.3%
Aug 2021
0.5%
0.4%
-0.6%
Jul 2021
0.0%
0.4%
0.2%
Jun 2021
0.2%
-0.4%
0.1%
Mai 2021
-0.1%
-0.3%
0.0%
Apr 2021
-0.3%
0.6%
2.1%
Mär 2021
2.1%
0.1%
1.5%
Feb 2021
1.3%
-0.8%
-2.3%
Jan 2021
-2.3%
-0.1%
0.3%
Dez 2020
0.3%
-0.2%
1.1%
Nov 2020
0.7%
-13.5%
1.6%
