Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes m/m zeigt eine Veränderung des Wertes der im Verarbeitenden Gewerbe der britischen Industrie produzierten Güter im jeweiligen Monat gegenüber dem Vormonat.

Das verarbeitende Gewerbe (Herstellung von Nahrungsmitteln, Pharmazeutika, Leichtindustrie, Metallverarbeitung, Erdölraffination usw.) macht etwa 80 % der gesamten Industrieproduktion des Vereinigten Königreichs aus. Die Indexschätzungen basieren auf den Umsatzdaten der monatlichen Konjunkturerhebung (Monthly Business Survey, MBS) von rund 6.000 Unternehmen. Die Daten zur Produktion in der Bergbau- und Erdölraffinerieindustrie stammen aus administrativen Quellen, zum Beispiel dem Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). Alle Zahlen sind saisonbereinigt.

Der Indikator wird saisonbereinigt durch Anwendung eines PPI-basierten Deflators. Der Erzeugerpreisindex misst tatsächlich die Erzeugerpreise für Industrieerzeugnisse. So wird der Nettoumsatz des Herstellers geschätzt, ohne die Auswirkungen der Aufschläge der Einzelhändler.

Er ist einer der kurzfristigen Indikatoren der Entwicklung der britischen Wirtschaft. Sie wird bei der Berechnung des BIP verwendet. Das Produktionswachstum im verarbeitenden Gewerbe ist ein Frühindikator für das Wachstum der Konsumtätigkeit und der Einzelhandelsumsätze. Daher kann sich das Indikatorwachstum positiv auf die Kurse des britischen Pfunds auswirken.

