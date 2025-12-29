Die Zahl derer, die für keine Änderung stimmten, der Geldpolitik der Bank of England ist Teil des Protokolls, das neben der Zinsentscheidung veröffentlicht wird.

Der Ausschuss für Geldpolitik tritt acht Mal im Jahr zusammen, um die nationale Geldpolitik festzulegen und den Zinssatz festzulegen. Jedes Treffen dauert drei Tage. Am ersten Tag untersuchen die Ausschussmitglieder die aktuelle wirtschaftliche Lage (sowohl die interne Agenda als auch die Lage der Weltwirtschaft, die wichtigsten Ereignisse, die die finanziellen und wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen). Am zweiten Tag diskutieren die Mitglieder ihre Meinung zur aktuellen nationalen Geldpolitik. Am dritten Tag stimmen die Mitglieder über die geldpolitischen Maßnahmen und den Zinssatz ab. Die BoE könnte den Zinssatz senken, um die Inflation auf ein Zielniveau anzuheben. Umgekehrt würde die BoE versuchen, das Pfund Sterling zu verteuern, wenn die Inflation das Zielniveau übersteigt, wofür (zusätzlich zu einem Komplex anderer Maßnahmen) der Zinssatz angehoben wird. Ist die Situation stabil und es bedarf keiner Änderung, bleibt der Zinssatz unverändert.

Die Anzahl der Stimmen der BoE, die den Zinssatz nicht ändern wollen, zeigt, wie viele der Ausschussmitglieder die aktuellen Bedingungen als stabil, das Inflationswachstum oder die Senkung der Raten in der Nähe der Zielwerte betrachten, und schlägt vor, die Geldpolitik unverändert beizubehalten. Der Indikator allein verursacht keine Volatilität des Pfund Sterling.

Grafik der letzten Werte: