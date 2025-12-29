Der GfK Verbrauchervertrauensindex ist ein Frühindikator, der das Vertrauen der Verbraucher in die wirtschaftliche Entwicklung Großbritanniens belegt. Der Indikator wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter etwa zweitausend Befragten berechnet. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Pfundkurse als positiv angesehen werden, während niedrigere Werte in der Regel als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, GfK: Verbrauchervertrauen (GfK United Kingdom Consumer Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.