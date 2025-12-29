Die Investitionen der gewerblichen Wirtschaft (Business Investment) q/q spiegeln die Veränderung des Gesamtwertes der Investitionen der Unternehmen im privaten Sektor im Vergleich zum Vorquartal wider. Die Indikatorberechnung umfasst die Investitionen in nicht-finanzielle Vermögenswerte wider:

Wohnungen (Wohngebäude),

Transportgeräte (Ebenen, Züge, Autos, etc.),

andere Arten von Maschinen (elektrische Ausrüstung),

Nichtwohngebäude,

Kulturgüter (z.B. Viehzucht und Weinberge),

immaterielle Vermögenswerte (Produkte des geistigen Eigentums).

In der Berechnung sind die Investitionen der Zentralregierung und der Kommunen nicht enthalten. Sie deckt nur die Nettoinvestitionen privater und öffentlicher Unternehmen ab. Die Übertragung von nicht produzierten Vermögenswerten (z.B. Grundstücke) ist nicht im Bericht enthalten.

Der Indikator wird auf der Grundlage einer Umfrage unter 24.500 in Großbritannien ansässigen Unternehmen berechnet. Sie sind nach Branchen gegliedert und nach der Anzahl der Mitarbeiter gruppiert. Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern werden permanent in die Befragung einbezogen. Unternehmensgruppen mit 20 - 49, 50 - 99, 100 - 299 Mitarbeitern werden nach dem Rotationsverfahren ausgewählt. Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern werden nicht in die Erhebung einbezogen.

Unternehmensinvestitionen sind ein wichtiger Bestandteil der Bruttoanlageinvestitionen (BAI), die bei der Berechnung des BIP verwendet werden. Der Anteil der Unternehmensinvestitionen an der BIP-Berechnung liegt bei etwa 9%, daher kann eine Änderung des Indikatorwertes die endgültigen BIP-Zahlen beeinflussen.

Das Wachstum der Unternehmensinvestitionen ist ein Frühindikator für das Produktionswachstum. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Pfundnotierungen auswirken.

