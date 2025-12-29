Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Bruttoinlandsprodukt (BIP) 3m/3m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)
|Mittel
|0.2%
|
0.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
0.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Das BIP 3m/3m entspricht dem Wert aller im Vereinigten Königreich produzierten Waren und Dienstleistungen in den letzten drei Monaten im Vergleich zum gleichen Zeitraum vorher. Die BIP-Berechnung beinhaltet auch die Ausgaben für die hergestellten Waren und erbrachten Dienstleistungen. Das BIP-Wachstum kann sich positiv auf die Pfundnotierungen auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Bruttoinlandsprodukt (BIP) 3m/3m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)".
