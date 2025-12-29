Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)
|Niedrig
|£-10.862 B
|£4.615 B
|
£10.201 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|£10.266 B
|
£-10.862 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Nettofinanzbedarf des öffentlichen Sektors zeigt den Geldbetrag, den der Staat aufnehmen muss, um seine finanziellen Verpflichtungen einzuhalten. Barmittel müssen von den Finanzmärkten aufgenommen oder aus den Liquiditätsreserven entnommen werden. Dies kann in der Nähe von öffentlichen Krediten für den gleichen Zeitraum liegen, aber es gibt einige Transaktionen (z.B. Kredite an den privaten Sektor und andere), die nicht zur Kreditaufnahme beitragen.
Der öffentliche Sektor des Vereinigten Königreichs besteht aus fünf Teilsektoren:
- Zentralregierung
- Kommunalverwaltung
- Öffentliche, nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften
- Bank von England
- Öffentliche Finanzgesellschaften (oder Banken des öffentlichen Sektors, d.h. derzeit nur Royal Bank of Scotland (RBS)).
Die Zahlen in diesem Bericht sind nicht inflationsbereinigt und werden in laufenden Preisen angegeben.
Der Indikator wird monatlich berechnet, aber aufgrund der Datenvolatilität liefert die Analyse der jährlichen Daten ein klareres Bild der Lage der öffentlichen Mittel.
Eine Änderung der Nettokapitalbedarfs des öffentlichen Sektors in Großbritannien hat normalerweise keinen Einfluss auf die Pfund Sterling-Kurse selbst. Dieser Indikator sollte zusammen mit anderen Variablen interpretiert werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites