Der Nettofinanzbedarf des öffentlichen Sektors zeigt den Geldbetrag, den der Staat aufnehmen muss, um seine finanziellen Verpflichtungen einzuhalten. Barmittel müssen von den Finanzmärkten aufgenommen oder aus den Liquiditätsreserven entnommen werden. Dies kann in der Nähe von öffentlichen Krediten für den gleichen Zeitraum liegen, aber es gibt einige Transaktionen (z.B. Kredite an den privaten Sektor und andere), die nicht zur Kreditaufnahme beitragen.

Der öffentliche Sektor des Vereinigten Königreichs besteht aus fünf Teilsektoren:

Zentralregierung

Kommunalverwaltung

Öffentliche, nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften

Bank von England

Öffentliche Finanzgesellschaften (oder Banken des öffentlichen Sektors, d.h. derzeit nur Royal Bank of Scotland (RBS)).

Die Zahlen in diesem Bericht sind nicht inflationsbereinigt und werden in laufenden Preisen angegeben.

Der Indikator wird monatlich berechnet, aber aufgrund der Datenvolatilität liefert die Analyse der jährlichen Daten ein klareres Bild der Lage der öffentlichen Mittel.

Eine Änderung der Nettokapitalbedarfs des öffentlichen Sektors in Großbritannien hat normalerweise keinen Einfluss auf die Pfund Sterling-Kurse selbst. Dieser Indikator sollte zusammen mit anderen Variablen interpretiert werden.

Grafik der letzten Werte: