Vereinigtes Königreich, Verbraucherpreise y/y (United Kingdom Core Retail Sales y/y)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Statistikamt (Office for National Statistics)
Sektor:
Verbraucher
Mittel 2.3% 2.7%
1.3%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
1.9%
2.3%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Kern-Einzelhandelsumsätze y/y messen die Veränderungen der britischen Einzelhandelsumsätze im angegebenen Monat im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Die Berechnung basiert auf einer Umfrage unter 5.000 Einzelhandelsunternehmen. Die Indexberechnung berücksichtigt, wegen ihrer hohen Volatilität, keine Auto- und Benzinverkäufe.

Der Fragebogen sammelt Daten über den gesamten Einzelhandelsumsatz im Land, einschließlich einzelner Filialen, Märkte, Haus-zu-Haus- und Telefonverkäufe. Eine weitere Frage betrifft die Gesamtzahl der online getätigten Einzelhandelsumsätze.

Die Statistik der Einzelhandelsumsätze umfasst die Kosten für Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Haushaltsartikel usw. Der Indikator berücksichtigt separat den Nicht-Filialhandel (Haus-zu-Haus-Verkauf, Verkaufsstände, Internet-Verkauf, etc.). Nicht inbegriffen sind: Urlaub, Flug- und Bahntickets, Versicherungen, Bankgeschäfte, etc. Auf Basis der Umfrageergebnisse wird ein saisonbereinigter Index berechnet. Der Index wird bezogen auf ein Basisjahr 2013 mit einem Referenzniveau von 100 berechnet. Eine monatliche Indexveränderung wird in Prozent gemessen.

Dieser Indikator ist einer der frühesten Indikatoren für die Wirksamkeit der Wirtschaftspolitik. Er wird bei der Erstellung der nationalen Berichte (BIP, Leistungsbilanz usw.) verwendet. Wirtschaftliche Regulierungsmaßnahmen werden auf der Grundlage des RSI verabschiedet. In der Berechnung des BIP wird der RSI zur Messung der Konsumausgaben der privaten Haushalte verwendet (wenn das BIP nach dem Ausgabenansatz gemessen wird).

Als Maß für die Aktivität der Verbraucher kann sich das Wachstum des RSI positiv auf die Kurse des britischen Pfunds auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Verbraucherpreise y/y (United Kingdom Core Retail Sales y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
2.3%
2.7%
1.3%
Jul 2025
1.3%
2.6%
1.3%
Jun 2025
1.8%
2.3%
-1.2%
Mai 2025
-1.3%
3.1%
5.2%
Apr 2025
5.3%
1.3%
2.6%
Jan 2025
1.2%
1.2%
2.1%
Dez 2024
2.9%
1.2%
-0.5%
Nov 2024
0.1%
2.8%
1.6%
Okt 2024
2.0%
0.8%
3.2%
Sep 2024
4.0%
-0.1%
2.2%
Aug 2024
2.3%
-0.5%
1.4%
Jul 2024
1.4%
-0.8%
Jun 2024
-0.8%
-0.4%
1.6%
Mai 2024
1.2%
-0.9%
-2.5%
Apr 2024
-3.0%
0.1%
0.0%
Mär 2024
0.4%
-0.2%
-0.4%
Feb 2024
-0.5%
-0.3%
0.5%
Jan 2024
0.7%
-0.4%
-2.1%
Dez 2023
-2.1%
0.1%
0.5%
Nov 2023
0.3%
-1.9%
-2.1%
Okt 2023
-2.4%
-2.1%
-1.5%
Sep 2023
-1.2%
-2.5%
-1.3%
Aug 2023
-1.4%
-3.0%
-3.3%
Jul 2023
-3.4%
-3.4%
-1.6%
Jun 2023
-0.9%
-4.0%
-1.9%
Mai 2023
-1.7%
-4.4%
-3.0%
Apr 2023
-2.6%
-4.8%
-4.0%
Mär 2023
-3.2%
-4.8%
-3.0%
Feb 2023
-3.3%
-4.7%
-5.4%
Jan 2023
-5.3%
-4.4%
-6.5%
Dez 2022
-6.1%
-3.8%
-5.6%
Nov 2022
-5.9%
2.5%
-6.4%
Okt 2022
-6.7%
3.2%
-6.1%
Sep 2022
-6.2%
3.2%
-5.3%
Aug 2022
-5.0%
3.5%
-3.1%
Jul 2022
-3.0%
3.8%
-6.2%
Jun 2022
-5.9%
4.2%
-5.5%
Mai 2022
-5.7%
4.7%
-6.9%
Apr 2022
-6.1%
5.1%
-0.2%
Mär 2022
-0.6%
5.2%
4.7%
Feb 2022
4.6%
5.0%
7.5%
Jan 2022
7.2%
4.8%
-3.8%
Dez 2021
-3.0%
4.8%
2.2%
Nov 2021
2.7%
4.5%
-2.1%
Okt 2021
-1.9%
4.4%
-1.9%
Sep 2021
-2.6%
11.9%
-1.1%
Aug 2021
-0.9%
13.7%
0.9%
Jul 2021
1.8%
22.0%
6.8%
Jun 2021
7.4%
31.1%
21.7%
Mai 2021
21.7%
42.7%
37.7%
1234
