Die Kern-Einzelhandelsumsätze y/y messen die Veränderungen der britischen Einzelhandelsumsätze im angegebenen Monat im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Die Berechnung basiert auf einer Umfrage unter 5.000 Einzelhandelsunternehmen. Die Indexberechnung berücksichtigt, wegen ihrer hohen Volatilität, keine Auto- und Benzinverkäufe.

Der Fragebogen sammelt Daten über den gesamten Einzelhandelsumsatz im Land, einschließlich einzelner Filialen, Märkte, Haus-zu-Haus- und Telefonverkäufe. Eine weitere Frage betrifft die Gesamtzahl der online getätigten Einzelhandelsumsätze.

Die Statistik der Einzelhandelsumsätze umfasst die Kosten für Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Haushaltsartikel usw. Der Indikator berücksichtigt separat den Nicht-Filialhandel (Haus-zu-Haus-Verkauf, Verkaufsstände, Internet-Verkauf, etc.). Nicht inbegriffen sind: Urlaub, Flug- und Bahntickets, Versicherungen, Bankgeschäfte, etc. Auf Basis der Umfrageergebnisse wird ein saisonbereinigter Index berechnet. Der Index wird bezogen auf ein Basisjahr 2013 mit einem Referenzniveau von 100 berechnet. Eine monatliche Indexveränderung wird in Prozent gemessen.

Dieser Indikator ist einer der frühesten Indikatoren für die Wirksamkeit der Wirtschaftspolitik. Er wird bei der Erstellung der nationalen Berichte (BIP, Leistungsbilanz usw.) verwendet. Wirtschaftliche Regulierungsmaßnahmen werden auf der Grundlage des RSI verabschiedet. In der Berechnung des BIP wird der RSI zur Messung der Konsumausgaben der privaten Haushalte verwendet (wenn das BIP nach dem Ausgabenansatz gemessen wird).

Als Maß für die Aktivität der Verbraucher kann sich das Wachstum des RSI positiv auf die Kurse des britischen Pfunds auswirken.

