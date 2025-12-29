Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Verbraucherpreisindex (VPI) m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Niedrig
|0.0%
|0.5%
|
0.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.1%
|
0.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der britische Kernverbraucherpreisindex m/m zeigt die Veränderung der Preise eines festen Warenkorbs von Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat. Nahrungsmittel und Energie sind wegen ihrer hohen Volatilität nicht inkludiert. Jedes Element im Warenkorb hat ein bestimmtes Gewicht in der Indexberechnung, abhängig vom Anteil der Ausgaben an seinem Verbrauch. Der Index gilt als einer der Indikatoren für die nationale Inflation. Daher kann sich ein Anstieg des Indikators positiv auf die GBP-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Verbraucherpreisindex (VPI) m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites