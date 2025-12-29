Der britische Kernverbraucherpreisindex m/m zeigt die Veränderung der Preise eines festen Warenkorbs von Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat. Nahrungsmittel und Energie sind wegen ihrer hohen Volatilität nicht inkludiert. Jedes Element im Warenkorb hat ein bestimmtes Gewicht in der Indexberechnung, abhängig vom Anteil der Ausgaben an seinem Verbrauch. Der Index gilt als einer der Indikatoren für die nationale Inflation. Daher kann sich ein Anstieg des Indikators positiv auf die GBP-Kurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Verbraucherpreisindex (VPI) m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.