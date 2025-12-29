Die Pkw-Neuzulassungen m/m spiegeln eine Veränderung der Anzahl der neu zugelassenen Pkw im Vereinigten Königreich im laufenden Monat gegenüber dem Vormonat wider. Am vierten Werktag eines jeden Monats veröffentlicht die Society of Motor Manufacturers & Traders (SMTT) Daten zu den Neuzulassungen des vergangenen Monats. Es sind nach Fahrzeugtyp, Hersteller und Region getrennte Daten verfügbar.

Die Daten für die Berechnung der Berichte werden bei den lokalen Aufsichtsbehörden und Versicherungsgesellschaften gesammelt. Der Bericht umfasst nur Neuwagen, die die Kennzeichen zum ersten Mal erhalten haben. Autos, die bereits vorher im In- oder Ausland zugelassen wurden, sind vom Bericht ausgeschlossen. Somit spiegeln die Zulassungsdaten direkt die Autoverkäufe wider.

Ein steigender Indikator zeigt das Konsumwachstum und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land an. Allerdings können der Autoverkauf und die Zulassungen auch durch nichtwirtschaftliche Faktoren, wie z.B. die Verschärfung der Umweltstandards, beeinflusst werden. Daher ist der Einfluss des Indikators auf die Währungsnotierungen begrenzt. Generell können über Werte einen positiven Effekt auf die Notierungen des britischen Pfunds haben.

Grafik der letzten Werte: