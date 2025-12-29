KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Vereinigtes Königreich, Arbeitslosenrate (United Kingdom Unemployment Rate)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Statistikamt (Office for National Statistics)
Sektor:
Arbeit
Mittel 4.8% 4.3%
4.7%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Die Arbeitslosenquote spiegelt den Anteil der derzeit arbeitslosen Einwohner an der gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung in Prozent der Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter wider. Die Arbeitslosen sind definiert als Personen ab 16 Jahren, die:

  • in den letzten vier Wochen aktiv nach Arbeit gesucht haben und innerhalb der nächsten zwei Wochen mit der Arbeit beginnen könnten;
    • .
  • einen Job gefunden haben und bereit sind, innerhalb der nächsten zwei Wochen zu arbeiten.

Der Indikator wird auf der Grundlage der Arbeitskräfteerhebung berechnet, die regelmäßig von der zuständigen Behörde durchgeführt wird. Jeden Monat erscheint ein statistisches Bulletin über den Arbeitsmarkt. Das detaillierte Berichtsformular enthält die Gesamtarbeitslosenquote im Vereinigten Königreich sowie separate Statistiken nach Geschlecht, Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosenquote des Vereinigten Königreichs gehört zu den wichtigsten Indikatoren für die Gesundheit der Volkswirtschaft. Staatliche Stellen nutzen die Daten zur Steuerung der Makroökonomie und des Arbeitsmarktes. Arbeitslosigkeit zeigt die Komplexität der sozialen Situation. Die Arbeitslosendaten werden einer Reihe von internationalen Organisationen, einschließlich der Europäischen Zentralbank, zur Verfügung gestellt.

Die Arbeitslosenquote sollte nicht mit dem Indikator für die Anzahl der Antragsteller im Vereinigten Königreich vermischt werden. Einige Arbeitslose haben keinen Anspruch auf Leistungen oder beanspruchen diese nicht, so dass die Behörden die statistischen Erhebungsdaten auswerten.

Das Wachstum der Arbeitslosigkeit deutet auf Probleme in der Volkswirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt hin. Daher kann sich der Wertzuwachs negativ auf die GBP-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Arbeitslosenrate (United Kingdom Unemployment Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Aug 2025
4.8%
4.3%
4.7%
Mai 2025
4.7%
4.3%
4.6%
Apr 2025
4.6%
4.2%
4.5%
Jan 2025
4.4%
4.2%
4.4%
Dez 2024
4.4%
4.2%
4.4%
Okt 2024
4.3%
4.2%
4.3%
Sep 2024
4.3%
3.7%
4.0%
Aug 2024
4.0%
4.1%
Jul 2024
4.1%
4.2%
Jun 2024
4.2%
4.6%
4.4%
Mai 2024
4.4%
4.4%
Apr 2024
4.4%
3.8%
4.3%
Mär 2024
4.3%
4.2%
Feb 2024
4.2%
4.2%
4.0%
Jan 2024
3.9%
4.2%
3.8%
Dez 2023
3.8%
3.9%
Nov 2023
4.2%
4.2%
Okt 2023
4.2%
4.2%
Sep 2023
4.2%
4.2%
4.2%
Aug 2023
4.2%
4.4%
4.3%
Jul 2023
4.3%
4.4%
4.2%
Jun 2023
4.2%
4.0%
4.0%
Mai 2023
4.0%
3.8%
3.8%
Apr 2023
3.8%
4.0%
3.9%
Mär 2023
3.9%
3.8%
3.8%
Feb 2023
3.8%
3.7%
3.7%
Jan 2023
3.7%
3.7%
3.7%
Dez 2022
3.7%
3.7%
3.7%
Nov 2022
3.7%
3.8%
3.7%
Okt 2022
3.7%
3.6%
3.6%
Sep 2022
3.6%
3.3%
3.5%
Aug 2022
3.5%
3.5%
3.6%
Jul 2022
3.6%
3.8%
3.8%
Jun 2022
3.8%
3.9%
3.8%
Mai 2022
3.8%
3.8%
3.8%
Apr 2022
3.8%
3.6%
3.7%
Mär 2022
3.7%
3.6%
3.8%
Feb 2022
3.8%
3.8%
3.9%
Jan 2022
3.9%
4.0%
4.1%
Dez 2021
4.1%
4.0%
4.1%
Nov 2021
4.1%
4.0%
4.2%
Okt 2021
4.2%
4.1%
4.3%
Sep 2021
4.3%
4.4%
4.5%
Aug 2021
4.5%
4.5%
4.6%
Jul 2021
4.6%
4.7%
4.7%
Jun 2021
4.7%
4.8%
4.8%
Mai 2021
4.8%
4.6%
4.8%
Apr 2021
4.7%
4.7%
4.8%
Mär 2021
4.8%
4.8%
4.9%
Feb 2021
4.9%
5.0%
5.0%
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen