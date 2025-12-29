Die Arbeitslosenquote spiegelt den Anteil der derzeit arbeitslosen Einwohner an der gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung in Prozent der Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter wider. Die Arbeitslosen sind definiert als Personen ab 16 Jahren, die:

in den letzten vier Wochen aktiv nach Arbeit gesucht haben und innerhalb der nächsten zwei Wochen mit der Arbeit beginnen könnten;

. einen Job gefunden haben und bereit sind, innerhalb der nächsten zwei Wochen zu arbeiten.

Der Indikator wird auf der Grundlage der Arbeitskräfteerhebung berechnet, die regelmäßig von der zuständigen Behörde durchgeführt wird. Jeden Monat erscheint ein statistisches Bulletin über den Arbeitsmarkt. Das detaillierte Berichtsformular enthält die Gesamtarbeitslosenquote im Vereinigten Königreich sowie separate Statistiken nach Geschlecht, Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosenquote des Vereinigten Königreichs gehört zu den wichtigsten Indikatoren für die Gesundheit der Volkswirtschaft. Staatliche Stellen nutzen die Daten zur Steuerung der Makroökonomie und des Arbeitsmarktes. Arbeitslosigkeit zeigt die Komplexität der sozialen Situation. Die Arbeitslosendaten werden einer Reihe von internationalen Organisationen, einschließlich der Europäischen Zentralbank, zur Verfügung gestellt.

Die Arbeitslosenquote sollte nicht mit dem Indikator für die Anzahl der Antragsteller im Vereinigten Königreich vermischt werden. Einige Arbeitslose haben keinen Anspruch auf Leistungen oder beanspruchen diese nicht, so dass die Behörden die statistischen Erhebungsdaten auswerten.

Das Wachstum der Arbeitslosigkeit deutet auf Probleme in der Volkswirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt hin. Daher kann sich der Wertzuwachs negativ auf die GBP-Kurse auswirken.

