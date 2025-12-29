Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Einzelhandelsumsätze m/m (United Kingdom Retail Sales m/m)
|Mittel
|0.5%
|-0.1%
|
0.6%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.2%
|
0.5%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Einzelhandelsumsätze (eng. RSI) m/m zeigen die Veränderungen des Wertes der im Vereinigten Königreich verkauften Einzelhandelswaren für den jeweiligen Monat im Vergleich zum vorherigen Monat. Die Berechnung basiert auf einer Umfrage unter 5.000 Einzelhandelsunternehmen.
Der Fragebogen sammelt Daten über den gesamten Einzelhandelsumsatz im Land, einschließlich einzelner Filialen, Märkte, Haus-zu-Haus- und Telefonverkäufe. Eine weitere Frage betrifft die Gesamtzahl der online getätigten Einzelhandelsumsätze.
Die Statistik der Einzelhandelsumsätze umfasst die Kosten für Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Haushaltsartikel usw. Der Indikator berücksichtigt separat den Nicht-Filialhandel (Haus-zu-Haus-Verkauf, Verkaufsstände, Internet-Verkauf, etc.). Nicht inbegriffen sind: Urlaub, Flug- und Bahntickets, Versicherungen, Bankgeschäfte, etc. Auf Basis der Umfrageergebnisse wird ein saisonbereinigter Index berechnet. Der Index wird bezogen auf ein Basisjahr 2013 mit einem Referenzniveau von 100 berechnet. Eine monatliche Indexveränderung wird in Prozent gemessen.
Dieser Indikator ist einer der frühesten Indikatoren für die Wirksamkeit der Wirtschaftspolitik. Er wird bei der Erstellung der nationalen Berichte (BIP, Leistungsbilanz usw.) verwendet. Wirtschaftliche Regulierungsmaßnahmen werden auf der Grundlage des RSI verabschiedet. In der Berechnung des BIP wird der RSI zur Messung der Konsumausgaben der privaten Haushalte verwendet (wenn das BIP nach dem Ausgabenansatz gemessen wird).
Als Maß für die Aktivität der Verbraucher kann sich das Wachstum des RSI positiv auf die Kurse des britischen Pfunds auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Einzelhandelsumsätze m/m (United Kingdom Retail Sales m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites