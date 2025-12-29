Die Arbeitsproduktivität q/q spiegelt das Verhältnis zwischen der tatsächlichen Arbeitseffizienz und der aufgewendeten Arbeitszeit wider. Der Indikator wird als Veränderung des Volumens der pro Arbeitsstunde produzierten Waren oder Dienstleistungen im jeweiligen Quartal gegenüber dem Vorquartal berechnet. Bei der Analyse von Veränderungen gegenüber dem Vorquartal sollten Sie mit den Quelldaten sehr vorsichtig sein, da die Arbeitsproduktivität in einigen Branchen stark von saisonalen und kalendarischen Faktoren abhängt.

Die Daten werden vom Office for National Statistics des Vereinigten Königreichs auf der Grundlage einer Erhebung bei Haushalten und Unternehmen sowie unter Verwendung von Daten aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, d. h. den Schätzungen der Bruttowertschöpfung, veröffentlicht. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Quelldatenerhebung werden die Zahlen zur Arbeitsproduktivität eine Woche nach der Veröffentlichung der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen veröffentlicht. Die Daten werden mit einer Verzögerung von etwa drei Monaten nach dem Berichtszeitraum veröffentlicht. Die Arbeitsproduktivität wird für die gesamte Wirtschaft als Ganzes und getrennt nach Wirtschaftszweigen berechnet.

Die Arbeitsproduktivität ist ein wichtiger Faktor, der das Produktionspotenzial der Wirtschaft bestimmen kann. Länder mit einem starken Wachstum der Arbeitsproduktivität weisen tendenziell höhere Wachstumsraten bei gleichzeitig niedrigerer Inflation auf.

Im Allgemeinen wird sie als treibende Kraft für langfristige Veränderungen des durchschnittlichen Lebensstandards angesehen. Ein Wachstum über den Erwartungen wird daher als positiv für die Volkswirtschaft angesehen und kann sich kurzfristig moderat positiv auf die Notierungen des britischen Pfunds auswirken.

Grafik der letzten Werte: