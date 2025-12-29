Der Zinsentscheid der Bank of England ist einer der Schlüsselindikatoren für die Kurse des Pfund Sterling. Der Beschluss wird vom Ausschuss für Geldpolitik der BoE (MPC) angenommen.

Der Ausschuss für Geldpolitik tritt acht Mal im Jahr zusammen, um die nationale Geldpolitik festzulegen und den Zinssatz festzulegen. Jedes Treffen dauert dreieinhalb Tage. Am ersten Tag untersuchen die Ausschussmitglieder die aktuelle wirtschaftliche Lage (sowohl die interne Agenda als auch die Lage der Weltwirtschaft, die wichtigsten Ereignisse, die die finanziellen und wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen). Am zweiten Tag diskutieren die Mitglieder ihre Meinung zur aktuellen nationalen Geldpolitik. Am dritten Tag stimmen die Mitglieder über die geldpolitischen Maßnahmen und den Zinssatz ab.

Der Zinsentscheid des Ausschusses wird am nächsten Tag um 12.00 Uhr veröffentlicht. Die Sitzungsprotokolle werden auf der Website der Bank of England neben dem Zinsentscheid veröffentlicht.

Die BoE könnte den Zinssatz senken, um die Inflation auf ein Zielniveau anzuheben. Umgekehrt würde die BoE versuchen, das Pfund Sterling zu verteuern, wenn die Inflation das Zielniveau übersteigt, wofür (zusätzlich zu einem Komplex anderer Maßnahmen) der Zinssatz angehoben wird.

Daher wirkt sich jede Zinsentscheidung der Bank of England direkt auf die Kurse des Pfund Sterling aus (insbesondere wenn der Zinssatz geändert wird). Eine Entscheidung über eine Erhöhung führt in der Regel zum Wachstum der britischen Pfund-Kurse.

Grafik der letzten Werte: