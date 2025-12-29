Der Einzelhandelspreisindex (Retail Price Index, RPI) m/m zeigt die Veränderung der Preise von Gütern und Dienstleistungen, um die Ausgaben der Haushalte im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat widerzuspiegeln.

Der RPI ist das Maß für die nationale Inflation, die anhand des Warenkorbes bewertet wird. Der Korb enthält Lebensmittel, Kleidung, Treibstoff und andere Waren und Dienstleistungen.

Der Waren- und Dienstleistungskorb wird mindestens einmal jährlich überarbeitet, um den tatsächlichen wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Feste Gewichte werden auf Preisänderungen für jeden Artikel in der Liste angewendet (der Einfluss der Korbelemente auf den endgültigen Index spiegelt deren Bedeutung für das Budget eines typischen Haushalts wider). Wenn eine bestimmte Produktmarke aus dem Sortiment verschwindet, wird die Marke gewählt, die ihr in Bezug auf Preis und Qualität am nächsten kommt, um die Repräsentativität zu erhalten.

Im Gegensatz zum Verbraucherpreisindex, der nur die Wohnungsmieten enthält, beinhaltet der Einzelhandelspreisindex die folgenden Wohnkosten: Steuern, Hausverwertung, Gebäudeversicherung, Erbbauzinsen und andere Hauskaufkosten. Hypothekarzinsen werden ebenfalls in die Indexberechnung einbezogen. Daher hängt die RPI-Dynamik stark von der Situation auf dem Wohnungsmarkt und dem Zustand des Hypothekensektors ab.

Auch der RPI unterscheidet sich vom Verbraucherpreisindex in der verwendeten mathematischen Formel: das arithmetische Mittel zwischen dem alten und dem neuen Preis wird im RPI verwendet, während der CPI als geometrisches Mittel berechnet wird. Infolgedessen produziert der RPI immer eine höhere Inflationszahl: In der Praxis ist der RPI jährlich um durchschnittlich 1,2 Prozentpunkte höher als der CPI.

Das Wachstum des Einzelhandelspreisindex deutet auf ein inflationäres Wachstum im Land hin. Dies kann sich positiv auf die Kurse des britischen Pfunds auswirken.

Grafik der letzten Werte: