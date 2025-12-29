Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Industrieproduktion y/y (United Kingdom Manufacturing Production y/y)
|Niedrig
|0.2%
|-0.3%
|
0.0%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|-0.6%
|
0.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes y/y zeigt eine Veränderung des Wertes der im Verarbeitenden Gewerbe der britischen Industrie produzierten Waren im jeweiligen Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres.
Das verarbeitende Gewerbe (Herstellung von Nahrungsmitteln, Pharmazeutika, Leichtindustrie, Metallverarbeitung, Erdölraffination usw.) macht etwa 80 % der gesamten Industrieproduktion des Vereinigten Königreichs aus. Die Indexschätzungen basieren auf den Umsatzdaten der monatlichen Konjunkturerhebung (Monthly Business Survey, MBS) von rund 6.000 Unternehmen. Die Daten zur Produktion in der Bergbau- und Erdölraffinerieindustrie stammen aus administrativen Quellen, zum Beispiel dem Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). Alle Zahlen sind saisonbereinigt.
Der Indikator wird saisonbereinigt durch Anwendung eines PPI-basierten Deflators. Der Erzeugerpreisindex misst tatsächlich die Erzeugerpreise für Industrieerzeugnisse. So wird der Nettoumsatz des Herstellers geschätzt, ohne die Auswirkungen der Aufschläge der Einzelhändler.
Er ist einer der kurzfristigen Indikatoren der Entwicklung der britischen Wirtschaft. Sie wird bei der Berechnung des BIP verwendet. Das Produktionswachstum im verarbeitenden Gewerbe ist ein Frühindikator für das Wachstum der Konsumtätigkeit und der Einzelhandelsumsätze. Daher kann sich das Indikatorwachstum positiv auf die Kurse des britischen Pfunds auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Industrieproduktion y/y (United Kingdom Manufacturing Production y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
