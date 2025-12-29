KalenderKategorien

Vereinigtes Königreich, Verbraucherpreisindex (VPI) (United Kingdom Consumer Price Index (CPI))

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Statistikamt (Office for National Statistics)
Sektor:
Preise
Niedrig 139.3
139.3
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
139.3
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Verbraucherpreisindex spiegelt die prozentualen Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Index bewertet einen Korb von Waren und Dienstleistungen, die einen größeren Anteil an den Haushaltsausgaben ausmachen. Der VPI ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Konsumentenstimmung und die nationale Inflation. Ein Wachstum des VPI kann als positiv für die Pfundkurse angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Verbraucherpreisindex (VPI) (United Kingdom Consumer Price Index (CPI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
139.3
139.3
Jul 2025
139.0
138.9
Jun 2025
138.9
138.4
Feb 2025
136.0
135.4
Dez 2024
135.6
135.1
Nov 2024
135.1
135.0
Okt 2024
135.0
134.2
Sep 2024
134.2
134.3
Aug 2024
134.3
133.8
Jul 2024
133.8
134.1
Jun 2024
134.1
133.9
Mai 2024
133.9
133.5
Apr 2024
133.5
133.0
Mär 2024
133.0
132.3
Feb 2024
132.3
131.5
Jan 2024
131.5
132.2
Dez 2023
132.2
131.7
Nov 2023
131.7
132.0
Okt 2023
132.0
132.0
Sep 2023
132.0
131.3
Aug 2023
131.3
130.9
Jul 2023
130.9
131.5
Jun 2023
131.5
131.3
Mai 2023
131.3
130.4
Apr 2023
130.4
128.9
Mär 2023
128.9
127.9
Feb 2023
127.9
126.4
Jan 2023
126.4
127.2
Dez 2022
127.2
126.7
Nov 2022
126.7
126.2
Okt 2022
126.2
123.8
Sep 2022
123.8
123.1
Aug 2022
123.1
122.5
Jul 2022
122.5
121.8
Jun 2022
121.8
120.8
Mai 2022
120.8
120.0
Apr 2022
120.0
117.1
Mär 2022
117.1
115.8
Feb 2022
115.8
114.9
Jan 2022
114.9
115.1
Dez 2021
115.1
114.5
Nov 2021
114.5
113.6
Okt 2021
113.6
112.4
Sep 2021
112.4
112.1
Aug 2021
112.1
111.3
Jul 2021
111.3
111.3
Jun 2021
111.3
110.8
Mai 2021
110.8
110.1
Apr 2021
110.1
109.4
Mär 2021
109.4
109.1
123
