Die Schätzung des Bruttoinlandsprodukts von NIESR (BIP) wird vom Nationalen Institut für Wirtschafts- und Sozialforschung veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um eine informelle vorläufige monatliche Berechnung des nationalen BIP auf der Grundlage statistischer Modelle und veröffentlichter Daten. Der Index misst die Veränderungen der geschätzten Marktwerte aller Waren und Dienstleistungen produziert in Großbritanniens während der vergangenen drei Monate.

Die Berechnung umfasst fünf bedingte Sektoren der britischen Wirtschaft: Industrie, Landwirtschaft, Baugewerbe, private Dienstleistungen und öffentliche Dienstleistungen (Bildung, Gesundheit, Verteidigung, Verwaltung). Die Berechnung basiert auf monatlich veröffentlichten Indizes für diese Sektoren. Dazu gehören der Produktionsindex, das Bauvolumen, der Produktionsindex des Dienstleistungssektors, der Einzelhandelsumsatz usw..

Für die Landwirtschaft und die öffentlichen Dienstleistungen gibt es keine offensichtlichen Indikatorvariablen. Daher werden die Daten für diese Sektoren mit Hilfe von Interpolations- und mathematischen Modellen unter Berücksichtigung der zuvor erhaltenen Daten berechnet.

Der NIESR-Bericht wird drei Wochen vor der offiziellen Quartalsstatistik veröffentlicht und von Analysten als vorläufige alternative BIP-Prognose interpretiert. Die sich daraus ergebenden Zahlen sind in der Regel gut mit der offiziellen Schätzung des Bruttoinlandsprodukts korreliert. Der Indikator hat jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die Pfund Sterling-Kurse, da er den Händlern vor der offiziellen Veröffentlichung der vierteljährlichen Statistiken oft als vorläufiger Leitfaden dient.

Grafik der letzten Werte: