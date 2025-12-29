KalenderKategorien

Vereinigtes Königreich, 3-monatige Beschäftigungsentwicklung (United Kingdom Employment Change 3-months)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Statistikamt (Office for National Statistics)
Sektor:
Arbeit
Mittel 91 K 178 K
232 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Beschäftigungsänderung 3 Monate misst eine Veränderung der Zahl der offiziell beschäftigten britischen Staatsbürger im gemeldeten 3-Monatszeitraum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Beschäftigungswachstum ist ein Zeichen für einen stärkeren Arbeitsmarkt und kann als positiv für die Pfundnotierungen angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, 3-monatige Beschäftigungsentwicklung (United Kingdom Employment Change 3-months)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Aug 2025
91 K
178 K
232 K
Mai 2025
134 K
164 K
89 K
Apr 2025
89 K
100 K
112 K
Jan 2025
144 K
17 K
88 K
Dez 2024
107 K
57 K
35 K
Okt 2024
173 K
89 K
253 K
Sep 2024
219 K
122 K
373 K
Aug 2024
373 K
265 K
Jul 2024
265 K
97 K
Jun 2024
97 K
70 K
19 K
Mai 2024
19 K
-140 K
Apr 2024
-140 K
-251 K
-177 K
Mär 2024
-177 K
-156 K
Feb 2024
-156 K
-57 K
-89 K
Jan 2024
-21 K
151 K
72 K
Dez 2023
72 K
108 K
Nov 2023
73 K
55 K
Okt 2023
50 K
54 K
Sep 2023
54 K
85 K
-82 K
Aug 2023
-82 K
-230 K
-207 K
Jul 2023
-207 K
-177 K
-66 K
Jun 2023
-66 K
23 K
103 K
Mai 2023
103 K
229 K
250 K
Apr 2023
250 K
134 K
182 K
Mär 2023
182 K
207 K
169 K
Feb 2023
169 K
91 K
66 K
Jan 2023
66 K
107 K
74 K
Dez 2022
74 K
-48 K
27 K
Nov 2022
27 K
80 K
27 K
Okt 2022
27 K
-31 K
-53 K
Sep 2022
-53 K
-97 K
-109 K
Aug 2022
-109 K
-88 K
39 K
Jul 2022
39 K
50 K
160 K
Jun 2022
160 K
339 K
297 K
Mai 2022
297 K
228 K
177 K
Apr 2022
177 K
-73 K
65 K
Mär 2022
84 K
-110 K
10 K
Feb 2022
10 K
-70 K
-13 K
Jan 2022
-13 K
10 K
-38 K
Dez 2021
-38 K
95 K
59 K
Nov 2021
59 K
162 K
149 K
Okt 2021
149 K
92 K
247 K
Sep 2021
247 K
75 K
236 K
Aug 2021
236 K
65 K
183 K
Jul 2021
183 K
66 K
95 K
Jun 2021
95 K
75 K
25 K
Mai 2021
25 K
92 K
61 K
Apr 2021
113 K
-10 K
83 K
Mär 2021
83 K
-29 K
-73 K
Feb 2021
-73 K
-42 K
-148 K
12
