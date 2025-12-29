Die Beschäftigungsänderung 3 Monate misst eine Veränderung der Zahl der offiziell beschäftigten britischen Staatsbürger im gemeldeten 3-Monatszeitraum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Beschäftigungswachstum ist ein Zeichen für einen stärkeren Arbeitsmarkt und kann als positiv für die Pfundnotierungen angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, 3-monatige Beschäftigungsentwicklung (United Kingdom Employment Change 3-months)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.