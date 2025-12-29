Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, Dienstleistungsindex (United Kingdom Index of Services)
|Niedrig
|0.4%
|0.9%
|
0.4%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.3%
|
0.4%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Dienstleistungsindex misst eine Veränderung der Produktion im Dienstleistungssektor. Dies ist ein monatlicher Indikator für das Wachstum des nationalen Dienstleistungssektors. Heute ist es der größte Beitrag zum Output-Ansatz zur Messung des BIP, der 73,9 % des britischen BIP ausmacht.
Die Daten für die Indexberechnung stammen aus der monatlichen Konjunkturerhebung bei rund 26.000 britischen Dienstleistungsunternehmen (49% aller für die Berechnung verwendeten Unternehmen) sowie aus anderen regelmäßigen Erhebungen und administrativen Quellen (51%).
Der berechnete Leistungsindex ist saisonbereinigt, um den Einfluss von Feiertagen und Wetterbedingungen auszuschließen. Der Dienstleistungsindex liefert eine kurzfristige Schätzung des Dienstleistungssektors der britischen Wirtschaft. Dieser wichtigste Wirtschaftsindikator zeigt die monatlichen Schwankungen der Bruttowertschöpfung in Dienstleistungsunternehmen (die Differenz zwischen den Kosten der erbrachten Dienstleistungen und den Kosten ihrer Produktion).
Die folgenden Branchenkategorien werden bei der Berechnung berücksichtigt:
- Vertrieb, Hotels und Restaurants
- Transportdienste, Lagerung, Kommunikation
- Geschäftsdienstleistungen und Finanzen
- Regierung und andere Dienstleistungen
Jede Kategorie hat ihr Gewicht entsprechend dem relativen Beitrag zum allgemeinen BIP.
Der Dienstleistungsindex wird selten getrennt von den übrigen makroökonomischen Indikatoren interpretiert. Er wird oft in Verbindung mit dem BIP interpretiert. Ein starkes Indexwachstum kann sich positiv auf die BIP-Notierungen auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, Dienstleistungsindex (United Kingdom Index of Services)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
