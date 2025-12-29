Der Dienstleistungsindex misst eine Veränderung der Produktion im Dienstleistungssektor. Dies ist ein monatlicher Indikator für das Wachstum des nationalen Dienstleistungssektors. Heute ist es der größte Beitrag zum Output-Ansatz zur Messung des BIP, der 73,9 % des britischen BIP ausmacht.

Die Daten für die Indexberechnung stammen aus der monatlichen Konjunkturerhebung bei rund 26.000 britischen Dienstleistungsunternehmen (49% aller für die Berechnung verwendeten Unternehmen) sowie aus anderen regelmäßigen Erhebungen und administrativen Quellen (51%).

Der berechnete Leistungsindex ist saisonbereinigt, um den Einfluss von Feiertagen und Wetterbedingungen auszuschließen. Der Dienstleistungsindex liefert eine kurzfristige Schätzung des Dienstleistungssektors der britischen Wirtschaft. Dieser wichtigste Wirtschaftsindikator zeigt die monatlichen Schwankungen der Bruttowertschöpfung in Dienstleistungsunternehmen (die Differenz zwischen den Kosten der erbrachten Dienstleistungen und den Kosten ihrer Produktion).

Die folgenden Branchenkategorien werden bei der Berechnung berücksichtigt:

Vertrieb, Hotels und Restaurants

Transportdienste, Lagerung, Kommunikation

Geschäftsdienstleistungen und Finanzen

Regierung und andere Dienstleistungen

Jede Kategorie hat ihr Gewicht entsprechend dem relativen Beitrag zum allgemeinen BIP.

Der Dienstleistungsindex wird selten getrennt von den übrigen makroökonomischen Indikatoren interpretiert. Er wird oft in Verbindung mit dem BIP interpretiert. Ein starkes Indexwachstum kann sich positiv auf die BIP-Notierungen auswirken.

